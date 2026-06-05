Macron salută apelul lui Zelenski către Putin: „Acum este momentul” pentru reluarea dialogului cu Moscova

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat vineri inițiativa liderului ucrainean Volodimir Zelenski privind discuțiile cu liderul rus Vladimir Putin. El a spus că este momentul pentru reluarea dialogului cu Moscova, scrie Kyiv Post.

Declarațiile lui Macron au fost făcute în cadrul summitului liderilor Uniunii Europene și ai Balcanilor desfășurat în Muntenegru.

„Cred că acum depinde de Ucraina și Rusia să stabilească atât un armistițiu, cât și un plan de pace. Europenii sunt cei care pot ajuta în acest sens”, a declarat Macron.

Liderul francez a reacționat după ce Zelenski a propus, joi, o întâlnire directă cu Vladimir Putin, într-o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin. Macron a descris mesajul președintelui ucrainean drept o „inițiativă bună”.

Apelul lui Zelenski pentru negocieri a fost salutat și de Uniunea Europeană și de Germania, în contextul în care discuțiile mediate de SUA pentru oprirea războiului au ajuns într-un impas.

Emmanuel Macron a spus că își dorește reluarea dialogului.

„Vreau să privim spre viitor și să discutăm despre cum putem restabili un dialog pentru a construi un armistițiu și pace”, a afirmat președintele francez.

„Cred că acum este momentul, având în vedere modul în care evoluează situația”, a spus Macron.

Președintele Franței a mai declarat că Europa trebuie să își organizeze relația cu Rusia și pe teme care țin de securitatea și stabilitatea regională.

„De asemenea, suntem foarte dornici să structurăm discuțiile și schimburile cu Rusia pe teme de interes comun. Adică, propria noastră securitate, modul în care existăm ca vecini și, bineînțeles, să apărăm interesele Ucrainei”, a afirmat acesta.

Macron a anunțat și că urmează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în zilele următoare.

Totodată, el a invitat statele occidentale implicate în așa-numita „Coaliție a celor Dispuși” la Paris, cu ocazia sărbătorii naționale a Franței din 14 iulie, pentru discuții privind consolidarea unui posibil acord de armistițiu.