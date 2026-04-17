Peter Magyar anunță când ar putea fi reluate livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat vineri când ar putea fi reluate livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba care traversează Ucraina. Conducta a fost avariată în urma unui atac rusesc la începutul acestui an.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
17 apr. 2026, 19:53, Știri externe

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat vineri că livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba ar putea fi reluate încă de săptămâna viitoare.

Magyar a primit informații în acest sens din partea lui Zsolt Hernadi, directorul grupului petrolier maghiar MOL, care urmează să se deplaseze în Rusia pentru a discuta despre viitoarele livrări, relatează Bloomberg.

„Vor discuta despre mai multe aspecte și vor discuta cu siguranță despre faptul că nu este suficientă repunerea în funcțiune a conductei, deoarece este nevoie și de petrol. Vor trebui să discute dacă Ungaria se poate aștepta la un aprovizionare neîntreruptă cu petrol, în ciuda evenimentelor actuale”, a spus Magyar, potrivit Reuters.

Informația vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna aceasta că până la sfârșitul lunii aprilie, conducta Drujba va fi operațională.

Conducta a fost ținta unui atac rusesc la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, motiv pentru care aprovizionarea a fost întreruptă.

Viktor Orbán și premierul slovac Robert Fico, ambii apropiați Kremlinului, au acuzat Ucraina că a amână reluarea fluxului de petrol din motive politice. Kievul a respins acuzația, spunând că reparațiile sunt necesare după daunele provocate conductei.

