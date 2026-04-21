Prima pagină » Știrile zilei » Putin: Rusia știe cum se va termina războiul din Ucraina

Putin: Rusia știe cum se va termina războiul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova știe cum se va încheia conflictul din Ucraina, însă nu va face publice detalii despre acest scenariu, afirmând că Rusia își va concentra eforturile pe atingerea obiectivelor stabilite. În același timp, el a susținut că regiunile ucrainene anexate de Rusia ar trebui să ajungă la un nivel de trai comparabil cu restul țării până în 2030.
Sursa foto: Hepta
Mădălina Dinu
21 apr. 2026, 16:52, Știri externe

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova știe cum se va termina conflictul din Ucraina, dar „nu va face nicio declarație publică pe această temă”, informează Baha.

„Pur și simplu vom implementa și vom depune eforturi pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit și vom îndeplini sarcinile cu care ne confruntăm”, a remarcat el în timpul unei întâlniri cu angajații municipalității. În plus, Putin a declarat că inamicii „se gândesc cum să prezinte faptul că victoria va aparține Federației Ruse”.

În același timp, Putin a declarat că regiunile ucrainene anexate de Rusia ar trebui să atingă nivelul de trai din restul țării până în 2030.

Rusia este pregătită să redeschidă conducta Drujba

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a semnalat marți că Moscova este pregătită să reia tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba.

Peskov a subliniat că Rusia este obligată contractual să livreze și este pregătită din punct de vedere tehnic, dar a acuzat Ucraina că folosește conducta drept „șantaj”.

Comentariile sale vin în contextul în care Uniunea Europeană se pregătește să discute situația mâine, iar noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a declarat că se așteaptă ca fluxul de petrol să fie reluat încă din această săptămână.

