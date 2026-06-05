Volodimir Zelenski reacționează după ce Vladimir Putin a exclus o întâlnire bilaterală: A ales din nou războiul

Volodimir Zelenski a reacționat în seara zilei de vineri la declarațiile președintelui rus, Vladimir Putin.

„Din păcate, partea rusă alege din nou războiul – toată lumea a observat reacția de astăzi. O reacție slabă. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului”, se arată în mesajul publicat pe X de liderul de la Kiev.

„Cred că mulți din întreaga lume au fost dezamăgiți de acel răspuns. El nu vrea să schimbe nimic și nu vrea să recunoască faptul că acest război îl atrage doar pe el”, a mai notat președintele Ucrainei.

Unfortunately, the Russian side once again chooses war – everyone heard the response today. Weak response. He simply does not want to end the war. I think many around the world were disappointed by that response. He does not want to change anything, and he does not want to admit… pic.twitter.com/En6BySTKPP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026

Aceasta a reacționat după ce Vladimir Putin, a exclus, vineri, posibilitatea unei întâlniri în viitorul apropiat cu omologul său ucrainean. „Nu văd rostul unei întâlniri. Singura soluție logică este ca partea ucraineană să oprească înaintarea forțelor noastre armate. Atât. Și avem nevoie de acorduri. Să-i lăsăm pe experți să lucreze, să elaboreze niște soluții, iar apoi ne putem întâlni”, declarat Putin la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Reacția liderului de la Kremlin a venit după ce joi, Zelenski a propus, printr-o scrisoare deschisă adresată liderului rus, o întâlnire față.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a declarat Volodimir Zelenski în scrisoarea sa.

Zelenski a punctat că singura modalitate de a forța Kremlinul să revină la masa negocierilor este slăbirea capacităților sale financiare prin extinderea regimului de sancțiuni.

„Asta înseamnă că Rusia trebuie să aibă mai puțini bani și trebuie să existe mai multă presiune asupra Rusiei. Le mulțumesc tuturor celor care ne ajută. Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina și își doresc o pace reală”, conchide Zelenski.