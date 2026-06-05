Prima pagină » Știrile zilei » Volodimir Zelenski reacționează după ce Vladimir Putin a exclus o întâlnire bilaterală: A ales din nou războiul

Volodimir Zelenski reacționează după ce Vladimir Putin a exclus o întâlnire bilaterală: A ales din nou războiul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat reacția liderului rus Vladimir Putin după ce acesta a exclus posibilitatea unei întâlniri directe între cei doi, afirmând că Moscova „alege din nou războiul”. În plus, Zelenski a cerut comunității internaționale intensificarea presiunii economice asupra Moscovei.
Volodimir Zelenski reacționează după ce Vladimir Putin a exclus o întâlnire bilaterală: A ales din nou războiul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
05 iun. 2026, 22:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Volodimir Zelenski a reacționat în seara zilei de vineri la declarațiile președintelui rus, Vladimir Putin. 

„Din păcate, partea rusă alege din nou războiul – toată lumea a observat reacția de astăzi. O reacție slabă. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului”, se arată în mesajul publicat pe X de liderul de la Kiev. 

„Cred că mulți din întreaga lume au fost dezamăgiți de acel răspuns. El nu vrea să schimbe nimic și nu vrea să recunoască faptul că acest război îl atrage doar pe el”, a mai notat președintele Ucrainei. 

Aceasta a reacționat după ce Vladimir Putin, a exclus, vineri, posibilitatea unei întâlniri în viitorul apropiat cu omologul său ucrainean. „Nu văd rostul unei întâlniri. Singura soluție logică este ca partea ucraineană să oprească înaintarea forțelor noastre armate. Atât. Și avem nevoie de acorduri. Să-i lăsăm pe experți să lucreze, să elaboreze niște soluții, iar apoi ne putem întâlni”, declarat Putin la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. 

Reacția liderului de la Kremlin a venit după ce joi, Zelenski a propus, printr-o scrisoare deschisă adresată liderului rus, o întâlnire față. 

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a declarat Volodimir Zelenski în scrisoarea sa. 

Zelenski a punctat că singura modalitate de a forța Kremlinul să revină la masa negocierilor este slăbirea capacităților sale financiare prin extinderea regimului de sancțiuni. 

„Asta înseamnă că Rusia trebuie să aibă mai puțini bani și trebuie să existe mai multă presiune asupra Rusiei. Le mulțumesc tuturor celor care ne ajută. Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina și își doresc o pace reală”, conchide Zelenski. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia