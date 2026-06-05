Putin exclude o întâlnire cu Zelenski în viitorul apropiat, deși Zelenski i-a transmis o scrisoare

Vorbind în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, liderul rus, Vladimir Putin, a declarat că nu vede „niciun rost” în a se întâlni cu Volodimir Zelenski până când nu se convin termenii unui eventual acord de pace, ceea ce a determinat Kievul să afirme că Putin este „slab” și „optează din nou pentru război”, relatează AFP, citată de France24.

Vladimir Putin a promis că va continua ofensiva militară a Rusiei până când obiectivele sale de război vor fi atinse în totalitate.

Rusia a cerut controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, precum și restricții politice și militare drastice asupra Ucrainei.

Kievul și aliații săi au respins aceste cereri, considerându-le echivalente cu o capitulare. Negocierile de pace mediate de SUA nu au reușit să apropie părțile de un acord.

„Nu văd rostul unei întâlniri. Singura soluție logică este ca partea ucraineană să oprească înaintarea forțelor noastre armate. Atât. Și avem nevoie de acorduri”, a declarat Putin la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

„Să-i lăsăm pe experți să lucreze, să elaboreze niște soluții, iar apoi ne putem întâlni”, a adăugat Putin.

Zelenski i-a transmis lui Putin o scrisoare

Reamintim că joi, liderul ucrainean, într-un gest fără precedent, i-a transmis lui Putin o scrisoare deschisă, în cadrul căreia i-a cerut o întâlnire directă, în urma unei descrieri amănunțite a efectelor războiului din Ucraina, dar și Rusia.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun organizarea unei întâlniri”, se arată în scrisoarea publicată de Zelenski.

„Propun stabilirea unei date precise pentru o astfel de întâlnire”, a mai precizat președintele ucrainean în scrisoarea care poate fi consultată pe contul său de Instagram.

Sute de mii de oameni au fost uciși de când Putin a lansat ofensiva pe scară largă – pe care o numește „operațiune militară specială” – în februarie 2022.

Zone mari din estul și sudul Ucrainei au fost distruse, iar milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele în cadrul unei campanii de patru ani, pe care Moscova spera să o încheie cu răsturnarea regimului de la Kiev în doar câteva zile.

Reamintim că în ultima perioadă, tensiunile dintre Kiev și Moscova au evoluat, pe fondul intensificării ofensivei Ucrainei în federația Rusă, Kievul atacând obiective strategice precum baze militare sau instalații petroliere din Rusia.

Recent, la polul opus, Rusia a desfășurat atacuri mai ample asupra Kievului, dar și a altor zone din Ucraina cu drone și rachete balistice.