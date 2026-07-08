„Nu cred că l-am întrebat asta vreodată”. Trump anunță ce întrebare-cheie îi va adresa lui Putin

Președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au avut miercuri, la Ankara, o întâlnire bilaterală, cu ocazia summitului NATO din acest an.

În timpul întâlnirii, Trump le-a cerut jurnaliștilor prezenți în sală să formuleze una pentru liderul de la Kremlin.

„Aveți vreo întrebare pentru Putin?”, a spus Trump, stârnind pentru câteva clipe confuzie, întrucât părea că îl confundase pe Zelenski cu Putin.

Președintele american și-a corectat imediat formularea, anunțând totodată că astăzi va vorbi cu liderul de la Kremlin.

bonkers scenes – Trump is now taking questions from reporters on Putin’s behalf and speaking for him pic.twitter.com/4dYGeb3vIc — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

„Nu, nu. Puneți-ne o întrebare, nu pentru Zelenski, puneți-ne o întrebare pentru Putin. Pentru că vorbesc cu el astăzi. Dați-mi o întrebare dificilă”, a continuat Trump.

La scurt timp după, un jurnalist a propus o întrebare: „Când va pune capăt acestui război?”

În replică, Trump a afirmat că intenționează să transmită exact această întrebare lui Vladimir Putin. „Asta e o întrebare bună. Nu cred că i-am pus vreodată această întrebare. O să-i pun această întrebare”, a conchis liderul de la Casa Albă.

Potrivit Kremlinului, ultima convorbire telefonică dintre Trump și Putin a avut loc în data de 4 iulie și a durat aproximativ o oră și jumătate.