Neînțelegeri între sindicat și Metrorex. Angajații de la metrou ar putea intra în grevă

Discuțiile pentru un nou Contract Colectiv de Muncă au ajuns în impas. În fiecare an, sindicaliștii obțin o indexare a veniturilor după inflație. Anul acesta, însă, din cauza măsurilor de austeritate impuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan, este puțin probabil ca angajații din subteran să primească bani în plus. Din acest motiv, aceștia amenință din nou cu o grevă care poate bloca transportul în Capitală.

„Angajații Metrorex ar trebui să fie mulțumiți dacă rămân cu ce venituri au acum. Asta în condițiile în care peste tot se taie, fie din sporuri, fie din salarii”, au spus pentru Gândul surse administrative.

Aceleași surse afirmă că negocierile sunt aproape blocate, iar angajații iau în calcul declanșarea grevei.

Sindicatul cere majorări pentru angajați, în timp ce conducerea Metrorex vorbește despre tăieri, anul acesta fiind foarte dificil pentru a ajunge la un acord.