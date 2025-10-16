Se vor scumpi călătoriile cu transportul în comun din Capitală? Ce spune Andrei Dinculescu-Bighea, directorul general al STB

Directorul general al Societății de Transport București (STB), Andrei Dinculescu-Bighea, a vorbit despre situația actuală a transportului public în Capitală și despre posibila majorare a tarifelor. În prezent, un bilet STB costă 3 lei și permite o călătorie de 90 de minute, fiind cel mai mic tarif din marile orașe din țară. Cu toate acestea, se discută despre o eventuală creștere la 5 lei, decizia finală urmând să fie luată de Consiliul General.

Dinculescu-Bighea a explicat că numărul călătorilor a înregistrat o creștere constantă: recent, STB a înregistrat aproximativ 500 de milioane de utilizatori, iar vânzările de abonamente au urmat aceeași tendință. Directorul consideră că aceste cifre arată că bucureștenii au început să capete mai multă încredere în transportul public, iar modernizarea parcului auto și flota recent reînnoită fac călătoria mai atractivă și mai confortabilă.

„În prezent, un bilet STB costă 3 lei și este valabil pentru o călătorie de 90 de minute. Există discuții privind o eventuală creștere la 5 lei. Proiectul era inițial la TPBI, instituția care se ocupă de managementul traficului București-Ilfov, dar decizia finală aparține Consiliului General. În ceea ce privește numărul de călători, am avut chiar acum două luni aproximativ 500 de milioane de utilizatori, iar și abonamentele au crescut. Este un trend ascendent și arată că oamenii încep să aibă tot mai multă încredere în transportul public. Creșterea este susținută și de măsurile primăriei privind modernizarea parcului auto și renăscutul flotei STB. Transportul public devine astfel mai atractiv, nu doar ca opțiune, ci și din necesitate, iar cifrele arată o creștere constantă de la an la an”, a declarat Andrei Dinculescu-Bighea.

În ultima perioadă, transportul public din București a fost subiectul unor schimbări semnificative. Începând cu 4 septembrie 2025, prețul biletelor integrate STB–Metrorex a fost majorat la 7 lei, de la 5 lei, iar abonamentele lunare au crescut la 160 de lei, de la 140 de lei. Această scumpire a fost implementată ca urmare a creșterii costurilor operaționale și a TVA-ului.

Pe lângă aspectele financiare, STB a demarat și un proces de modernizare a imaginii sale. Astfel, controlorii STB au primit uniforme noi, parte a unui proiect mai amplu de reînnoire a flotei și îmbunătățire a serviciilor oferite călătorilor. Mai mult, directorul STB a afirmat că își dorește să îmbunătățească aplicația STB cu noi opțiuni și facilități pentru călători.