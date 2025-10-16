UE lansează o strategie globală pentru tranziția energetică curată și rezilientă

Strategia vizează utilizarea diplomației pentru protejarea intereselor europene, promovarea standardelor unei tranziții echitabile și sprijinirea partenerilor UE în dezvoltarea propriilor capacități, se arată în comunicatul UE. Prioritatea este consolidarea rolului UE în revoluția industrială curată globală, furnizarea de tehnologii curate și crearea de noi oportunități de afaceri.

UE, dependentă încă de importurile de energie fosilă, a generat aproape jumătate din electricitate din surse regenerabile în 2024 și a înregistrat o creștere de 111% a investițiilor în energie curată din 2015. Strategia propune ca UE să ajungă la 15% din producția mondială de tehnologii curate, în conformitate cu Pactul pentru o industrie curată.

Principalele acțiuni includ:

– Impuls politic prin participarea activă la forumuri multilaterale și bilaterale pentru implementarea Acordului de la Paris;

– Sprijinirea și conectarea întreprinderilor europene cu investiții globale prin platforma „Global Gateway”;

– Extinderea rețelelor de parteneriate reciproc avantajoase și acorduri comerciale pentru lanțuri valorice curate și reziliente;

– Reformarea instituțiilor financiare internaționale pentru a sprijini tranziția energetică globală.

Strategia se bazează pe Pactul pentru o industrie curată lansat în februarie 2025, cu accent pe decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și pe tehnologiile curate. UE urmărește neutralitatea climatică până în 2050 și a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu 37% față de 1990, reprezentând doar 6% din emisiile globale.