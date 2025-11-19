Spațiul Schengen militar. CE vrea ca trupele și echipamentele să se deplaseze mai rapid în UE

Comisia Europeană și Înalta Reprezentantă sporesc gradul de pregătire pentru apărare, punând accentul pe pregătirea efectivă, printr-un pachet privind mobilitatea militară: un nou regulament privind mobilitatea militară și o comunicare comună.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, pachetul privind mobilitatea militară aduce UE cu un pas mai aproape de un „spațiu Schengen militar”.

Acesta va face ca deplasarea trupelor și a echipamentelor militare în întreaga Europă să fie mai rapidă, mai sigură și mai coordonată.

Astfel, vor fi introduse primele norme armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și vor fi stabilite norme și proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un termen maxim de prelucrare de trei zile și formalități vamale simplificate.

De asemenea, este prevăzut un nou sistem de mobilitate militară cu capacitate de reacție rapidă pentru proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură.

Transformarea industriei de apărare din UE

Comisia urmărește, de asemenea, să stimuleze inovarea în domeniul militar și să consolideze industria europeană de apărare printr-o foaie de parcurs privind transformarea industriei de apărare din UE.

Aceasta se bazează pe patru priorități: sprijinirea investițiilor în întreprinderile din domeniul apărării, accelerarea dezvoltării de noi tehnologii, extinderea accesului la capacități de apărare și promovarea competențelor necesare pentru a menține avantajul tehnologic al Europei.

„Europa trebuie să învețe din experiența Ucrainei, să își consolideze reziliența și să construiască un nou ecosistem de apărare care să unească liderii din industrie, noii inovatori și comunitatea tehnologică pentru a furniza capacități mai rapid și mai eficient”, se arată în comunicat.

Comisia va prezenta noul regulament privind mobilitatea militară Consiliului și Parlamentului European pentru adoptare.