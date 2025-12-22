Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina / O centrală termică din Lituania, relocată în Ucraina pentru alimentarea cu energie a un milion de ucraineni

Comisia Europeană a deblocat, luni, 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, a șasea plată regulată în cadrul Facilității pentru Ucraina, principalul instrument al Uniunii pentru sprijinirea redresării Ucrainei, a reformelor și a parcursului către aderarea la UE.

Până în prezent, UE a deblocat 26,8 miliarde de euro în cadrul Planului pentru Ucraina din martie anul trecut, respectiv aproape 70% din fondurile disponibile în cadrul primului pilon al Facilității pentru Ucraina.

„Ucraina realizează reforme reale într-un ritm remarcabil, în pofida agresiunii Rusiei. Prin Facilitatea pentru Ucraina, UE impulsionează reforme care apropie Ucraina de UE, sprijinind în același timp nevoi critice, inclusiv securitatea energetică pe timp de iarnă. Facilitatea pentru Ucraina va rămâne esențială pentru menținerea impulsului reformelor și pentru viitorul european al Ucrainei”, a declarat comisarul pentru extindere, Marta Kos.

Centrală termică relocată din Lituania în Ucraina

De asemenea, tot astăzi, Comisia a anunțat și un alt sprijin pentru Ucraina, unul care vizează domeniul energetic. O centrală termică din Lituania a fost relocată cu succes în Ucraina, finalizând cea mai amplă operațiune logistică coordonată de până acum.

Această relocare va asigura alimentarea cu energie în rândul a un milion de ucraineni și vine drept o consolidare directă a rețelei naționale a Ucrainei, în urma atacurilor susținute ale Rusiei asupra infrastructurii sale.

„Livrarea acestei centrale este solidaritatea europeană în acțiune și cea mai solicitantă operațiune logistică a noastră de până acum. Mulțumesc Lituaniei, Poloniei, României și tuturor partenerilor care au asigurat succesul acestei operațiuni colosale. Este o demonstrație puternică a angajamentului neclintit al UE față de reziliența Ucrainei, contribuind la asigurarea luminii și căldurii pentru un milion de persoane, în timp ce se confruntă cu a patra iarnă a războiului de agresiune al Rusiei”, a declarat comisarul pentru pregătire, gestionarea crizelor și egalitate, Hadja Lahbib.