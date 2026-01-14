Prima pagină » Știri externe » Două treimi din cei 90 de miliarde de euro pentru Ucraina vor fi cheltuiți pe armament

Două treimi din cei 90 de miliarde de euro pentru Ucraina vor fi cheltuiți pe armament

Comisia Europeană anunță detaliile împrumutului vital pentru Ucraina.
Sursă foto: Hepta
Andreea Tobias
14 ian. 2026, 15:43, Știri externe

Din totalul de 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari), aproximativ 60 de miliarde vor fi destinate cheltuielilor militare ale Ucrainei, transmite AFP.

Restul banilor vor acoperi nevoi bugetare generale, menținând funcționarea statului și a serviciilor de bază.

Împrumutul pentru Ucraina a fost acordat în decembrie, după luni de negocieri diplomatice între statele membre. Invazia rusă se apropie de al cincilea an, iar Ucraina se confruntă cu o criză financiară severă.

Ucraina: Prima tranșă în aprilie

Bruxelles face presiuni pentru ca Kievul să primească prima tranșă de bani în aprilie.

„Cu acest sprijin, ne asigurăm că Ucraina poate să-și consolideze apărarea pe câmpul de luptă și să-și întărească capacitățile de apărare”, a declarat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a subliniat și necesitatea menținerii funcționării statului ucrainean.

Facilitatea de creditare va acoperi două treimi din nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani.

Achiziții în Europa și Ucraina

Fondurile vor fi folosite pentru cumpărarea de arme în principal din Ucraina și din țările europene. Franța și alte state membre au susținut de mult timp această abordare pentru consolidarea industriei de apărare europene.

Strategia reduce dependența UE de Statele Unite în materie de echipament militar. Dacă armamentul necesar nu este disponibil imediat în Europa, Kievul poate face achiziții ocazionale în afara continentului.

Investiții cu randament economic

„Pentru noi este o sumă foarte mare. Este vorba de miliarde și miliarde care sunt investite”, a explicat von der Leyen.

Președinta Comisiei a subliniat că aceste investiții ar trebui să genereze locuri de muncă în Europa.

Banii vor stimula și activitatea de cercetare și dezvoltare în industria de apărare europeană. Această abordare transformă sprijinul militar pentru Ucraina într-un motor economic pentru UE.

Condiții de rambursare favorabile

Parlamentul European și statele membre trebuie să aprobe împrumutul înainte ca plățile să înceapă. Acordul de împrumut este garantat de bugetul comun al blocului comunitar.

Ucraina va trebui să ramburseze banii numai după ce Moscova va plăti pentru daunele provocate.

Bruxelles va acoperi costurile dobânzilor din bugetul UE, estimate la aproximativ trei miliarde de euro anual. Planurile inițiale de exploatare a activelor înghețate ale băncii centrale ruse au fost abandonate.

