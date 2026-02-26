Bolojan: România are la dispoziție șase luni pentru a debloca 2,6 miliarde de euro din PNRR

România are la dispoziție șase luni pentru a recupera întârzierile din PNRR. Premierul Ilie Bolojan a explicat joi ce condiții trebuie îndeplinite pentru a atrage peste 10 miliarde de euro. Miza imediată este o cerere de plată de 2,6 miliarde de euro.

Pentru deblocarea sumei, România trebuie să rezolve două jaloane importante. Primul vizează reforma pensiilor magistraților. Al doilea privește decarbonizarea în sectorul energetic.

În ceea ce privește pensiile magistraților, Bolojan a dat asigurări că legea urmează să fie promulgată în zilele următoare. După publicarea în Monitorul Oficial, România va notifica Comisia Europeană. Premierul speră la un răspuns favorabil până la jumătatea lunii martie.

„Am încredere că vom primi un răspuns favorabil”, a declarat Bolojan. Dacă jalonul este îndeplinit integral, România primește întreaga sumă alocată. Dacă este îndeplinit parțial, suma se reduce proporțional.

Decarbonizarea, o problemă mai complicată

Al doilea jalon este mai dificil de rezolvat. România trebuia să reducă producția de energie pe cărbune și să o înlocuiască cu surse alternative. Termenele asumate nu au fost respectate.

Centrala de la Craiova trebuia trecută de pe cărbune pe gaz. Lucrările nu au fost finalizate și mai sunt necesari cel puțin unul sau doi ani. Situații similare există și la Arad.

La Constanța lucrurile stau mai bine. Cele două centrale noi vor deveni operaționale în cursul acestui an. Dar ele nu sunt suficiente pentru a acoperi întregul deficit de capacitate.

Bolojan a subliniat că deciziile trebuie să țină cont de realitățile din teren. „Trebuie să ne asigurăm că sistemul energetic național funcționează stabil”, a spus premierul. În perioadele geroase, consumul maxim trebuie acoperit fără riscul unui colaps al rețelei.

Propuneri concrete, săptămâna viitoare

Guvernul va veni cu propuneri concrete în cursul săptămânii viitoare. Măsurile vor încerca să reconcilieze obligațiile asumate față de Comisia Europeană cu realitățile din sectorul energetic românesc.

Bolojan a reamintit că banii din PNRR sunt esențiali pentru România. Din suma blocată se poate finanța, de exemplu, construirea unui spital. Sau se pot derula proiecte importante pentru comunitățile din întreaga țară.

România are la dispoziție șase luni pentru a recupera întârzierile acumulate în anii trecuți. De respectarea acestor termene depinde accesul la cea mai mare tranșă de finanțare europeană din istoria țării.