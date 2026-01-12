Prima pagină » Știri externe » Norvegia alocă 400 de milioane de dolari pentru sprijinirea Ucrainei

Norvegia alocă 400 de milioane de dolari pentru sprijinirea Ucrainei

Norvegia va oferi Ucrainei un nou pachet de sprijin în valoare de 400 de milioane de dolari, jumătate din sumă fiind destinată nevoilor urgente din sezonul rece, iar restul pentru susținerea bugetului de stat, a anunțat ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, la Kiev.
Rareș Mustață
12 ian. 2026, 14:12, Știri externe

Șeful diplomației norvegiene a declarat, într-o conferință de presă comună cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, că 200 de milioane de dolari vor fi folosite pentru achiziția de gaze și repararea infrastructurii energetice, astfel încât încălzirea și electricitatea să funcționeze pe timpul iernii.

Cealaltă jumătate a pachetului va merge direct către bugetul Ucrainei, sub formă de sprijin macrofinanciar, notează Ukrinform.

Espen Barth Eide a precizat că această finanțare va acționa ca un „pod” până la intrarea fondurilor promise de Uniunea Europeană.

El a mai spus că Norvegia își consolidează cooperarea cu Ucraina în domeniul apărării, în special în dezvoltarea sistemelor de apărare antiaeriană și a rachetelor cu rază lungă de acțiune, în colaborare cu companii de profil din ambele țări.

Ministrul norvegian a subliniat că oprirea războiului din Ucraina reprezintă o prioritate strategică pentru Oslo.

El a amintit că Norvegia se învecinează cu Rusia și are un interes direct în modul în care se va încheia conflictul.

Potrivit acestuia, țările nordice și baltice, alături de Germania și Polonia, se numără printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei.

„Lumea este preocupată de multe crize, dar pentru noi, zi și noapte, principala problemă rămâne războiul din Ucraina. Nu există o chestiune mai importantă decât oprirea agresiunii ruse”, a declarat Espen Barth Eide.

