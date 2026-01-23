Prima pagină » Știri externe » Uniunea Europeană va livra urgent sute de generatoare în Ucraina pentru încălzirea spitalelor și adăposturilor

Generatoarele vor fi livrate din Polonia și vor furniza energie electrică spitalelor, adăposturilor și serviciilor esențiale. 9.500 de generatoare au fost deja trimise în Ucraina
Sursa foto: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 ian. 2026, 15:52, Știri externe

Uniunea Europeană  a anunțat vineri livrarea de urgență a 447 de generatoare electrice pentru a ajuta ucrainenii  fără încălzire și electricitate, în urma atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Aceste generatoare, care vor fi livrate din  Polonia, vor contribui la asigurarea alimentării cu energie electrică a spitalelor, adăposturilor și serviciilor esențiale.

Aproape un milion de ucraineni suferă de frig, rămași fără încălzire sau electricitate din cauza atacurilor aeriene rusești, a anunțat Comisia Europeană într-un comunicat. UE a trimis deja aproape 9.500 de generatoare în Ucraina și, înainte de iarnă, a transferat o centrală termică completă donată de Lituania.

De aproape patru ani, Rusia a lovit repetat centrale electrice, stații de transformare și linii de transmisie din Ucraina, cu rachete și drone, încercând să întrerupă alimentarea cu energie și căldură și să afecteze industria. Campania a forțat pene de curent în mai multe orașe, în timp ce Ucraina se bazează pe apărarea aeriană și pe importuri de energie pentru a stabiliza rețeaua.

