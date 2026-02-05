Prima pagină » Politic » De ce nu poate fi desecretizat ajutorul pentru Ucraina. Explicația ministrului Apărării

De ce nu poate fi desecretizat ajutorul pentru Ucraina. Explicația ministrului Apărării

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre solicitările privind desecretizarea ajutorului oferit de România Ucrainei și a explicat de ce doar o parte din aceste informații pot fi făcute publice. Oficialul a subliniat că actualele date comunicate respectă o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și că orice schimbare depinde de o nouă hotărâre a CSAT.
Mădălina Dinu
05 feb. 2026, 16:01, Politic

Miruță a arătat că transparența este importantă, dar există limite care țin direct de siguranța națională și de strategia Armatei Române. Potrivit ministrului, publicarea detaliată a componentelor donate ar putea duce la informații sensibile despre stocurile militare ale României.

În acest context, Ministerul Apărării a făcut publică doar contribuția financiară care nu afectează securitatea națională, în timp ce restul sprijinului rămâne parțial clasificat.

„Legat de desecretizarea unei părți din ajutorul dat Ucrainei, raportat ca sumă de bani, nu ca componentă, în continuare am aceeași părere. Nu a fost, de la ultima declarație până astăzi, o ședință a CSAT în care să poată fi luată o astfel de decizie. Astăzi, informațiile pe care dumneavoastră le primiți public sunt exact în conformitate cu o decizie a CSAT luată de administrația președintelui Iohannis, cu componența CSAT de atunci. Pentru ca acest lucru să fie schimbat, ar trebui ca CSAT să ia o altă decizie”, a declarat ministrul.

Ce informații nu pot fi făcute publice

Miruță a mai adăugat că anumite detalii despre ajutorul oferit nu ar aduce beneficii societății, dar ar putea afecta direct securitatea militară a României.

„Uitându-mă în detaliu la lucrurile pe care și dumneavoastră ați vrea să le aflați cu privire la acest ajutor, sunt bucăți care nu ajută nici societatea românească, nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite. Nu este în regulă ca nimeni să știe ce mai are Armata Română în depozite. Este o chestiune absolut strategică. Dacă se dezvoltă foarte mult componentele individuale despre ce a fost donat de partea română, de la Armata Română, cunoscându-se prețul pentru respectivele echipamente, se poate deduce foarte ușor ce anume s-a mai dat și nu s-a spus. Iar acest lucru nu este în regulă”, a afirmat Miruță.

Totodată, el a explicat că actualul guvern a ales să fie transparent acolo unde nu există riscuri pentru securitatea națională, făcând public sprijinul financiar oferit prin NATO.

„În mandatul acestui guvern, pe semnătura mea, s-a făcut publică contribuția de 50 de milioane de euro care ajunge către Ucraina prin bugetul NATO, sub formă de produse din Statele Unite. Puteam să o facem și pe aceasta secretă și să fie desecretizată peste 50 de ani. Pentru că nu se putea deduce nimic legat de depozitele Armatei Române din acea sumă de bani, am decis să o facem publică și de aceea vorbim astăzi despre ea”, a conchis acesta.

 

