Ministrul Apărării, vizat de o moțiune simplă. Demnitarul este acuzat că face declarații iresponsabile și compromite credibilitatea României

Grupul PACE Întâi România va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Apărării Naţionale, Radu Miruţă. Reprezentanții grupului parlamentar îl acuză pe Miruță că prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză compromite credibilitatea politicii de apărare a României.
Foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Petru Mazilu
13 ian. 2026, 09:29, Politic

Ministrul Radu Miruță este vizat de o moțiune simplă. Aceasta a fost inițiată de parlamentarii Grupului PACE Întâi România.

Documentul urmează să fie depus la Parlament. Semnatarii îl acuză pe ministrul Apărării că face declarații iresponsabile și afectează credibilitatea politicii de apărare a României.

„În temeiul prevederilor Art. 170 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea simplă intitulată -Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică- inițiată de mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor, conform listelor cu semnături anexate”, scrie în document.

Actul este semnat, în numele inițiatorilor, de Dorin-Silviu Petrea, senator și reprezentant al Grupului PACE – Întâi România.

