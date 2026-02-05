Prima pagină » Politic » Miruță, despre dotările de pe Spartan: Suma e mică. Singura condiție e să nu existe interferențe

Întrebat despre stadiul dotării aeronavei Spartan cu sisteme de comunicații, ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că procesul este condiționat strict de siguranța tehnică, nu de costuri.
05 feb. 2026, 15:58

Acesta a subliniat că, deși soluția este în lucru la instituțiile de profil, ultimul cuvânt îl are constructorul avionului.

„De soluția tehnică sunt responsabili cei de la STS, cât că ceva responsabilitate și la serviciul de protecție și pază. Nouă ni s-au adus la cunoștință care sunt specificațiile tehnice la aceste soluții. Adică ce radiație emană soluția asta, emite soluția respectivă? Nimeni, indiferent de mulți specialiști, am avut nevoie de știința producătorului avionului, pentru că există interferențe în comunicațiile folosite de acest sistem wireless, dacă vreți, și comunicațiile folosite de restul componentului al aparatului de zbor”, a declarat ministrul.

Referitor la partea financiară și la pașii următori, Radu Miruță a precizat că proiectul nu este blocat de buget.

„Am trimis aceste detalii producătorului avionului. Nu sunt la curent dacă cumva în ultimele zile a venit un astfel de responsabilitate. Și dacă ne referim la o sumă, știți deja? Suma e mică, adică nu sunt costuri semnificative încât să influențeze decizia. Singura condiție este dacă emisia interferează sau nu cu restul comunicațiilor din aparatul de zbor. Este o sumă de bani, dar nu e relevantă a bloca proiectul ăsta”.

Președintele Nicușor Dan a rămas blocat în Paris timp de aproape 24 de ore și s-a plâns de inconvenientele deplasării cu aeronava militară Spartan, precizând că timp de patru ore și jumătate a fost „deconectat de la realitatea din România” din cauza lipsei comunicațiilor.

