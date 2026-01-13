Ministrul Apărării: „Armata Română se modernizează, dar mai există probleme care trebuie corectate”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre starea Armatei Române, la B1 TV, subliniind progresele din ultimii ani, dar și nevoia de corectare a disfuncționalităților existente.

Întrebat despre imaginile apărute în trecut privind condițiile precare din unele unități militare, Miruță a declarat că armata se află „într-o permanentă schimbare”, cu o abordare tot mai modernă și internațională.

Potrivit ministrului, mulți dintre comandanți au experiență în teatre de operațiuni externe, ceea ce se reflectă în modul de organizare și în mentalitatea instituției.

Impresii după vizite în unități militare

Ministrul Apărării a precizat că, în ultimele săptămâni, a vizitat mai multe unități militare, inclusiv baza de la Câmpia Turzii, alături de premierul Ilie Bolojan.

Miruță a spus că a fost „extrem de plăcut impresionat” de nivelul de modernizare, descriind baza ca fiind comparabilă cu cele prezentate în filmele americane.

La Câmpia Turzii activează în principal militari români, dar și militari din alte state NATO, inclusiv din Olanda.

Ministrul a subliniat că astfel de structuri nu existau în România în urmă cu două decenii.

Investiții majore și planuri de înzestrare

Radu Miruță a vorbit despre un plan de înzestrare „foarte ambițios”, susținut inclusiv de mecanismul SAFE, care ar urma să aducă aproximativ 11 miliarde de euro pentru dotarea Armatei Române în următorii ani.

Cu toate acestea, ministrul a recunoscut că există și exemple negative, pe care își propune să le reducă.

El a menționat că neregulile sunt verificate prin Corpul de Control și Direcția de Audit, iar sesizările din interior sunt analizate punctual.

Probleme punctuale și anchete în desfășurare

Întrebat despre posibile deturnări de fonduri sau alte abateri, Miruță a afirmat că acestea țin mai degrabă de comportamentul individual, nu de instituție.

„Sunt chestiuni umane”, a spus ministrul, adăugând că armata are, în general, un grad ridicat de rigurozitate și subordonare.

Referindu-se la Spitalul Militar din București, ministrul a declarat că situația „nu arată foarte rău”, deși există loc de îmbunătățiri.

În ceea ce privește anchetele aflate în derulare, ministrul a făcut referire la cazul conducerii Spitalului Militar din București, precizând că șefa unității a făcut obiectul unei anchete la finalul anului trecut.

Miruță a subliniat că nu poate stabili vinovații și că justiția trebuie să își urmeze cursul, iar cei găsiți responsabili vor răspunde conform legii.