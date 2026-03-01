Prima pagină » Știri externe » Macron anunță confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă a Rusiei

Macron anunță confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă a Rusiei

Președintele francez Emmanuel Macron anunță confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă. Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare pentru războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, a transmis liderul francez.
Petru Mazilu
01 mart. 2026, 11:29, Economic

Anunțul a fost făcut pe platforma X.

„O lovitură majoră pentru flota fantomă: în Marea Nordului, elicopterele Marinei noastre franceze au contribuit aseară la confiscarea de către forțele belgiene a unui petrolier aflat sub sancțiuni internaționale”, a scris Emmanuel Macron.

El a explicat de ce a fost confiscată nava.

„Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare pentru războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina prin aplicarea sancțiunilor”, a precizat Macron.

Rusia a fost acuzată că ocolește restricțiile internaționale privind exportul de petrol cu ajutor unor nave cu diferite steaguri din așa numita flotă fantomă. Rușii au respins de fiecare dată acuzațiile și au amenințat cu riposta în cazul în care le sunt confiscate navele aflate în apele internaționale.

