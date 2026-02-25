Într-un interviu acordat Sky News, oficialul britanic în Energie de ce Regatul Unit nu face mai multe demersuri pentru a opri navele care transportă țiței rusesc prin canalul Mânecii, în ciuda sancțiunilor vaste impuse.

„Adevărul este că e incredibil de greu să luăm măsuri drastice în această privință. Dar credeți-mă… suntem incredibil de implicați în această chestiune, colaborând cu aliații noștri europeni și, desigur, cu aliații noștri americani”, a declarat Edward Miliband, oficialul britanic în Energie.

Întrebat dacă îl frustrează faptul că unii dintre aliații Marii Britanii încă obțin energie din Rusia, ministrul de cabinet a precizat: „Pentru a fi corecți față de aliații noștri din UE, aceștia erau incredibil de dependenți de gazul rusesc. Acum, ei au redus rapid dependența lor de gazul rusesc, dar mai este încă mult de parcurs”, a declarat Miliband.

Recent, un petrolier care transporta țiței rusesc în valoare de 100 de milioane de dolari a fost văzut pe Canalul Mânecii, la jumătatea distanței dintre Marea Britanie și Franța, sfidând sancțiunile occidentale, embargo-urile și plafoanele de preț.

Potrivit Sky News, zeci de astfel de nave traversează lunar Canalul Mânecii. Acestea sunt parte din „Flota fantomă” a Rusiei, care numără aproximativ 800 de nave și care au menținut fluxul veniturilor din petrol care finanțează războiul din Ucraina.

În această săptămână, Guvernul britanic a anunțat noi sancțiuni împotriva comerțului cu petrol rusesc, însă dovezile adunate arată că Rusia continuă să transporte țiței, înciuda opoziției aliaților Kievului.