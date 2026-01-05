Prima pagină » Știri externe » Liderul Groenlandei către Trump: „Gata cu fanteziile despre anexare”

Liderul Groenlandei a declarat că „ajunge”, iar aliații Danemarcei din Europa au afirmat că viitorul insulei arctice trebuie să fie decis de poporul său, respingând noile declarații ale președintelui american Donald Trump privind preluarea vastului teritoriu.
Trump a vorbit la o zi după ce forțele speciale americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro într-un raid surprinzător, Trump afirmând că Washingtonul intenționează să supravegheze guvernarea țării latino-americane bogate în petrol. Operațiunea SUA a reaprins îngrijorările în Danemarca că Groenlanda, un teritoriu danez autonom, ar putea să se confrunte cu un scenariu similar, relatează Reuters.

Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește să preia Groenlanda, o ambiție exprimată pentru prima dată în 2019, în timpul primei sale președinții. Duminică, el a declarat într-un interviu acordat revistei The Atlantic: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”.

Luni dimineață, în timpul unei discuții cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One, Trump a declarat că va reveni asupra subiectului în câteva săptămâni.

„Amenințările, presiunile și discuțiile despre anexare nu au ce căuta între prieteni”, a declarat duminică seara pe Facebook premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen. „Ajunge. (…) Gata cu fanteziile despre anexare.”

Pe 21 decembrie, Trump l-a numit pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, trimis special în Groenlanda. Landry și-a exprimat public sprijinul pentru incorporarea Groenlandei în SUA.

Poziția strategică a Groenlandei între Europa și America de Nord o face un loc important în sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice. Resursele minerale importante ale insulei se potrivesc și cu ambiția Washingtonului de a reduce dependența de exporturile chinezești.

Liderii nordici și baltici au venit rapid în sprijinul Danemarcei și Groenlandei după ultimele declarații ale lui Trump.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a postat duminică seara pe X: „Nimeni nu decide pentru Groenlanda și Danemarca în afară de Groenlanda și Danemarca însăși. Prietenul nostru nordic, Danemarca, și @Statsmin au sprijinul nostru deplin”.

Franța și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea, afirmând că Groenlanda aparține poporului groenlandez. Președintele Emmanuel Macron a declarat în iunie anul trecut, în timpul unei vizite în capitala Groenlandei, Nuuk, că insula era amenințată de „ambiții prădătoare”.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat duminică că comentariile SUA privind necesitatea preluării Groenlandei „nu au absolut niciun sens”.

