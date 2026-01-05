Liderul Groenlandei către Trump: „Gata cu fanteziile despre anexare”

Trump a vorbit la o zi după ce forțele speciale americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro într-un raid surprinzător, Trump afirmând că Washingtonul intenționează să supravegheze guvernarea țării latino-americane bogate în petrol. Operațiunea SUA a reaprins îngrijorările în Danemarca că Groenlanda, un teritoriu danez autonom, ar putea să se confrunte cu un scenariu similar, relatează Reuters.

Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește să preia Groenlanda, o ambiție exprimată pentru prima dată în 2019, în timpul primei sale președinții. Duminică, el a declarat într-un interviu acordat revistei The Atlantic: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”.

Luni dimineață, în timpul unei discuții cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One, Trump a declarat că va reveni asupra subiectului în câteva săptămâni.

„Amenințările, presiunile și discuțiile despre anexare nu au ce căuta între prieteni”, a declarat duminică seara pe Facebook premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen. „Ajunge. (…) Gata cu fanteziile despre anexare.”

Pe 21 decembrie, Trump l-a numit pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, trimis special în Groenlanda. Landry și-a exprimat public sprijinul pentru incorporarea Groenlandei în SUA.

Poziția strategică a Groenlandei între Europa și America de Nord o face un loc important în sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice. Resursele minerale importante ale insulei se potrivesc și cu ambiția Washingtonului de a reduce dependența de exporturile chinezești.

Liderii nordici și baltici au venit rapid în sprijinul Danemarcei și Groenlandei după ultimele declarații ale lui Trump.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a postat duminică seara pe X: „Nimeni nu decide pentru Groenlanda și Danemarca în afară de Groenlanda și Danemarca însăși. Prietenul nostru nordic, Danemarca, și @Statsmin au sprijinul nostru deplin”.

Franța și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea, afirmând că Groenlanda aparține poporului groenlandez. Președintele Emmanuel Macron a declarat în iunie anul trecut, în timpul unei vizite în capitala Groenlandei, Nuuk, că insula era amenințată de „ambiții prădătoare”.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat duminică că comentariile SUA privind necesitatea preluării Groenlandei „nu au absolut niciun sens”.