Putin modifică legislația rusă pentru a permite ignorarea hotărârilor date de instanțe internaționale

Potrivit noilor modificări aprobate de Putin, Moscova va avea dreptul de a ignora hotărârile pronunțate în cauze penale de instanțe străine în numele altor guverne.

Astfel că, orice hotărâri pronunțate de organisme juridice internaționale a căror autoritate nu se bazează pe un acord internațional cu Rusia sau pe o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU pot fi ignorate de autoritățile de la Moscova.

Măsura vine ca reacție la inițiativele de urmărire penală a oficialilor, dar și ofițerilor militari ruși pentru acuzațiile de crime de război săvârșite pe teritoriul Ucrainei, acuzații pe care Moscova le neagă.

Anterior, Curtea Penală de la Haga a emis mandate de arestare care îl vizează atât pe Vladimir Putin, cât și alți cinci cetățeni ruși, acuzați că au deportat ilegal copiii din Ucraina, încă de la începutul războiului.

În iunie, Ucraina, alături de organismul pentru drepturile omului al Consiliului Europei au semnat un acord care stă la baza înființării unui tribunal special, iar în luna decembrie, UE a lansat o Comisie internațională a revendicărilor pentru Ucraina.