Prima pagină » Știri externe » Putin modifică legislația rusă pentru a permite ignorarea hotărârilor date de instanțe internaționale

Putin modifică legislația rusă pentru a permite ignorarea hotărârilor date de instanțe internaționale

Vladimir Putin a semnat modificările legislative care le permit autorităților ruse să ignore hotărârile în cauzele penale pronunțate de instanțele străine, dar și cele internaționale, potrivit Sky News.
Putin modifică legislația rusă pentru a permite ignorarea hotărârilor date de instanțe internaționale
Daiana Rob
29 dec. 2025, 17:25, Știri externe

Potrivit noilor modificări aprobate de Putin, Moscova va avea dreptul de a ignora hotărârile pronunțate în cauze penale de instanțe străine în numele altor guverne.

Astfel că, orice hotărâri pronunțate de organisme juridice internaționale a căror autoritate nu se bazează pe un acord internațional cu Rusia sau pe o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU pot fi ignorate de autoritățile de la Moscova.

Măsura vine ca reacție la inițiativele de urmărire penală a oficialilor, dar și ofițerilor militari ruși pentru acuzațiile de crime de război săvârșite pe teritoriul Ucrainei, acuzații pe care Moscova le neagă.

Anterior, Curtea Penală de la Haga a emis mandate de arestare care îl vizează atât pe Vladimir Putin, cât și alți cinci cetățeni ruși, acuzați că au deportat ilegal copiii din Ucraina, încă de la începutul războiului.

În iunie, Ucraina, alături de organismul pentru drepturile omului al Consiliului Europei au semnat un acord care stă la baza înființării unui tribunal special, iar în luna decembrie, UE a lansat o Comisie internațională a revendicărilor pentru Ucraina.

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice?
Gandul
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun
Cancan
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
Libertatea
Leacuri din bătrâni pentru arsuri la stomac. La ce să apelezi dacă ai mâncat prea mult de Sărbători
CSID
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor