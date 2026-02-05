Temerile legate de un conflict global de amploare au reapărut după ce Rusia a lansat avertismente dure împotriva oricărei prezențe militare occidentale în Ucraina, scrie Express.

Presa rusă susține că desfășurarea de trupe europene ar putea declanșa o confruntare directă între NATO și Moscova.

Avertismentele vin după un recent pact de apărare între Regatul Unit și Franța, care ar putea permite desfășurarea de forțe europene în Ucraina după un eventual armistițiu.

Oficialii britanici afirmă că un astfel de pas ar avea rolul de a descuraja o nouă agresiune rusă și de a sprijini capacitatea defensivă pe termen lung a Ucrainei.

Presa rusă escaladează retorica nucleară

Tabloide rusești și publicații apropiate statului au avertizat că desfășurarea de trupe occidentale ar putea declanșa consecințe catastrofale.

Un articol intens citat susține că o confruntare directă între NATO și Rusia ar duce, cel mai probabil, la lovituri nucleare și la o „iarnă nucleară” pe continentul european.

Comentariile au pus sub semnul întrebării de ce statele Uniunii Europene nu au intervenit militar până acum, sugerând că aceeași reticență ar putea continua și după un posibil acord de pace.

Narațiunea descrie implicarea occidentală ca fiind provocatoare, dar prezentată drept inevitabilă dacă planurile actuale vor continua.

Negocierile de pace, prezentate strict în termenii Moscovei

De asemenea, publicațiile ruse au subliniat că orice acord de pace ar fi acceptabil doar în condițiile impuse de Kremlin.

Analiști citați în presa pro-guvernamentală afirmă că presiunea militară continuă urmărește slăbirea infrastructurii energetice și industriale a Ucrainei.

Potrivit acestor relatări, reluarea atacurilor asupra țintelor energetice are scopul de a accelera acceptarea, de către Kiev, a unei soluții dictate de Moscova.

Comentatorii ruși susțin că doar o astfel de presiune ar putea duce la ceea ce ei numesc un armistițiu „real”.

Cresc temerile privind securitatea europeană

Retorica recentă a amplificat îngrijorările oficialilor occidentali cu privire la riscurile de escaladare.

În timp ce liderii britanici pun accent pe descurajare și sprijin defensiv, mesajele rusești descriu aceste acțiuni drept amenințări existențiale.

Analiștii avertizează că o eroare de calcul ar putea destabiliza și mai mult peisajul de securitate al Europei.