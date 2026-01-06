Prima pagină » Știri externe » Londra și Parisul își asumă trimiterea de trupe în Ucraina după un acord de pace. „Coaliția de Voință”, reunită la Paris, discută garanții de securitate și monitorizarea încetării focului

Londra și Parisul își asumă trimiterea de trupe în Ucraina după un acord de pace. „Coaliția de Voință”, reunită la Paris, discută garanții de securitate și monitorizarea încetării focului

Marea Britanie și Franța au anunțat că sunt pregătite să desfășoare trupe în Ucraina după încheierea unui acord de pace și intrarea în vigoare a unei încetări a focului, într-un demers menit să consolideze garanțiile de securitate pentru Kiev și să descurajeze o nouă agresiune rusă. Angajamentul a fost formalizat printr-o declarație trilaterală de intenție semnată marți seară, la Paris, de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski.
Londra și Parisul își asumă trimiterea de trupe în Ucraina după un acord de pace. „Coaliția de Voință”, reunită la Paris, discută garanții de securitate și monitorizarea încetării focului
Trupe finlandeze. Sursa foto: Hepta
Gabriel Negreanu
06 ian. 2026, 23:15, Știri externe

Decizia a fost anunțată după un summit găzduit de Macron la Palatul Élysée, la care au participat peste douăzeci de lideri ai statelor din așa-numita „Coaliție de Voință” (un format informal al aliaților Ucrainei), alături de reprezentanți ai SUA, între care trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner. La summit a participat și președintele României, Nicușor Dan.

„Centre militare” în toată Ucraina și infrastructură protejată pentru echipamente

Potrivit părții britanice, documentul semnat la Paris deschide calea pentru un cadru juridic care să permită operarea forțelor britanice și franceze pe teritoriul ucrainean, inclusiv prin măsuri de securizare a spațiului aerian și maritim. În paralel, după încetarea focului, Londra și Parisul ar urma să înființeze „centre/mari hub-uri militare” în mai multe zone din Ucraina și să sprijine construirea unor facilități protejate pentru depozitarea și operarea armelor și echipamentelor, adaptate nevoilor defensive ale țării.

Oficialii europeni au subliniat că această forță ar avea rol de „reasigurare” (reassurance), fiind gândită să fie desfășurată departe de linia de contact, pentru a reduce riscul unei confruntări directe.

SUA – rol cheie în monitorizarea încetării focului și sprijin logistic/informațional

Un element central discutat la Paris este crearea unui mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului condus de SUA, cu participare internațională, alături de angajamente „mai concrete” și, în unele variante, cu logică apropiată de garanții de tip NATO (în sensul unor reacții coordonate dacă Rusia atacă din nou).

Pachetul discutat include, pe lângă componenta europeană de forțe, și sprijin american în domenii precum informații, logistică și, la nivel politic, un angajament de a susține Ucraina în cazul unei noi agresiuni.

Rusia: opoziție constantă față de trupe occidentale în Ucraina

Moscova s-a opus în mod repetat ideii de prezență militară occidentală pe teritoriul ucrainean, iar oficiali ruși au calificat în trecut o astfel de perspectivă drept „inacceptabilă”. În acest context, analiștii occidentali anticipează că Rusia va încerca să blocheze sau să condiționeze sever orice aranjament care ar aduce forțe europene în Ucraina, chiar și într-un format post-armistițiu.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor