Londra și Parisul își asumă trimiterea de trupe în Ucraina după un acord de pace. „Coaliția de Voință”, reunită la Paris, discută garanții de securitate și monitorizarea încetării focului

Decizia a fost anunțată după un summit găzduit de Macron la Palatul Élysée, la care au participat peste douăzeci de lideri ai statelor din așa-numita „Coaliție de Voință” (un format informal al aliaților Ucrainei), alături de reprezentanți ai SUA, între care trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner. La summit a participat și președintele României, Nicușor Dan.

„Centre militare” în toată Ucraina și infrastructură protejată pentru echipamente

Potrivit părții britanice, documentul semnat la Paris deschide calea pentru un cadru juridic care să permită operarea forțelor britanice și franceze pe teritoriul ucrainean, inclusiv prin măsuri de securizare a spațiului aerian și maritim. În paralel, după încetarea focului, Londra și Parisul ar urma să înființeze „centre/mari hub-uri militare” în mai multe zone din Ucraina și să sprijine construirea unor facilități protejate pentru depozitarea și operarea armelor și echipamentelor, adaptate nevoilor defensive ale țării.

Oficialii europeni au subliniat că această forță ar avea rol de „reasigurare” (reassurance), fiind gândită să fie desfășurată departe de linia de contact, pentru a reduce riscul unei confruntări directe.

SUA – rol cheie în monitorizarea încetării focului și sprijin logistic/informațional

Un element central discutat la Paris este crearea unui mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului condus de SUA, cu participare internațională, alături de angajamente „mai concrete” și, în unele variante, cu logică apropiată de garanții de tip NATO (în sensul unor reacții coordonate dacă Rusia atacă din nou).

Pachetul discutat include, pe lângă componenta europeană de forțe, și sprijin american în domenii precum informații, logistică și, la nivel politic, un angajament de a susține Ucraina în cazul unei noi agresiuni.

Rusia: opoziție constantă față de trupe occidentale în Ucraina

Moscova s-a opus în mod repetat ideii de prezență militară occidentală pe teritoriul ucrainean, iar oficiali ruși au calificat în trecut o astfel de perspectivă drept „inacceptabilă”. În acest context, analiștii occidentali anticipează că Rusia va încerca să blocheze sau să condiționeze sever orice aranjament care ar aduce forțe europene în Ucraina, chiar și într-un format post-armistițiu.