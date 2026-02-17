Ministrul muncii: „Dacă nu-ți ajung banii de chirie și de mâncare, nu ești un lucrător, ești un om exploatat”

Florin Manole combină experiența personală cu perspectiva politică, argumentând că menținerea unui echilibru social și combaterea sărăciei sunt esențiale pentru evitarea extremismului social.

În același timp, el subliniază că opoziția creșterii salariului minim nu vine doar din partea partenerilor de coaliție, ci și din alte cercuri, și că deciziile trebuie luate echilibrat, ținând cont de productivitate și economie. Totodată, ministrul condamnă plata insuficientă a angajaților, considerând-o o formă de exploatare.

„Sunt un om care a trăit pe salariul minim. Și știu că dacă nu-ți ajung banii de chirie și de mâncare, tu nu ești un lucrător. Tu ești un om exploatat. Acest pachet de solidaritate și ideea menținerii unui echilibru social vine exact în sprijinul combaterii și prevenirii răspândirii extremismului în rândul acelor categorii sociale care sunt paupere, care nu sunt vinovate pentru situația lor și care sunt îndreptățite să ceară sprijin. Exact, ele sunt îndreptățite să ceară și pentru ele ar trebui să fim mai mulți. Și nu mă refer doar la politicieni, care să ne unim vocile în acest sens. Mă întrebați de ce nu cresc salariile în România? Sunt avocatul principal al creșterii salariului minim. Întrebați-i pe cei care se opun.

Adică pe partenerii de coaliție. Nu, că nu se opun doar partenerii de coaliție și nu toți. Înțeleg unele argumente pe care le au, pentru că dezbaterea trebuie să fie în spațiu public decent. Nu este vorba despre zarvă politică cu minim efort intelectual.Sunt alături de cei care spun că în discuția despre salariul minim trebuie să ținem cont de rațiuni economice, de creșterea economică și de productivitatea muncii. Sunt de acord cu asta.

Dar, în același timp, sunt un om care a trăit pe salariul minim. Și știu că dacă nu-ți ajung banii de chirie și de mâncare, tu nu ești un lucrător. Tu ești un om exploatat. Și nu este normal să-ți imaginezi tu, antreprenor, oricine ai fi, în orice colț al țării, în Europa sau oriunde altundeva, că-ți plătești salariații insuficient pentru locuință și hrană”, a declarat Manole, descriind realitatea tristă a unei majorități în societatea românească.