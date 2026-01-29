Cum să-ți crești banii chiar dacă nu ești milionar și nici nu ai salariu mare

Iată un adevăr puternic: o bună gestionare este mai importantă decât o avere. Astăzi, într-o lume în care veniturile fluctuează, a ști cum să profiți la maximum de puținul pe care îl ai este mai valoros decât a moșteni o avere. Pune-ți banii la treabă, chiar dacă e vorba doar de puțini bani.
Gândește-te la bani ca la o sămânță. A avea mulți bani nu garantează o recoltă dacă nu îi plantezi. Pe de altă parte, o singură sămânță, bine plantată, poate da roade ani de zile. Aceasta este diferența dintre a acumula și a se înmulți.
Și nu trebuie să fii expert în piața bursieră sau să ai sume mari de bani pentru a face asta. Astăzi, există instrumente accesibile pentru a câștiga venituri din banii tăi, chiar și cu sume mici.
Mulți români își păstrează economiile „la saltea” sau în conturi curente, dar există metode prin care banii pot aduce câștig real, chiar dacă suma inițială este modestă. Dacă ai strâns, de exemplu, 5.000 de lei într-un an, există mai multe instrumente financiare pe care le poți folosi pentru a-i face să crească. Iată principalele opțiuni disponibile în România, explicate pe înțelesul tuturor.
Conturile de economii și depozitele bancare sunt cele mai simple instrumente prin care poți pune banii să lucreze. Avantajul lor principal este siguranța: banii sunt garantați de stat până la 100.000 de euro, astfel încât pierderile sunt practic inexistente. În funcție de tipul produsului și perioada de blocare a banilor, dobânzile pot varia.
Într-un cont de economii, randamentul mediu este de aproximativ 3% pe an, în timp ce un depozit bancar pe termen de 3 până la 12 luni poate aduce dobânzi între 5 și 6% pe an. Astfel, dacă ai economisit 5.000 de lei, dobânda anuală ar fi de aproximativ 150 de lei într-un cont de economii și între 250 și 300 de lei într-un depozit la termen. Chiar dacă aceste randamente nu sunt spectaculoase, ele sunt sigure și reprezintă un început bun pentru a face economiile să producă venit.
O altă opțiune sigură este reprezentată de titlurile de stat, prin care practic împrumuți bani statului român și primești o dobândă fixă. Aceste instrumente sunt printre cele mai sigure investiții pentru persoane fizice, fiind garantate de stat.
Titlurile de stat pot avea scadențe diferite, de la 1 la 5 ani, iar dobânzile recente au fost cuprinse între 6,9% și 7,85% pe an. Pentru 5.000 de lei, acest lucru s-ar traduce într-un câștig anual de aproximativ 350 de lei, ceea ce reprezintă un randament mai bun decât cel al depozitelor bancare, fără riscuri majore. Singurul dezavantaj este că banii pot fi blocați până la maturitate, dacă alegi un titlu de stat cu termen mai lung.
Fondurile de investiții sunt o opțiune potrivită pentru cei care vor să investească fără a se ocupa direct de alegerea și monitorizarea fiecărei acțiuni sau obligațiuni. Aceste fonduri strâng banii mai multor investitori și îi plasează în diferite instrumente financiare, fie că este vorba de acțiuni, obligațiuni sau combinații între acestea.
Fondurile pot fi de venit fix, mai prudente, sau diversificate, mixând acțiuni și obligațiuni pentru a obține un echilibru între risc și randament. Avantajul principal este administrarea profesională și diversificarea investițiilor, iar sumele necesare pentru a începe sunt relativ mici, unele fonduri acceptând investiții de la doar 100 de lei. Dezavantajul este că randamentele nu sunt garantate, iar unele fonduri pot percepe comisioane de administrare.
Pentru cei dispuși să-și asume un risc mai mare, investițiile internaționale prin aplicații de brokeraj sau fintech reprezintă o alternativă atractivă. Prin astfel de platforme poți cumpăra ETF-uri, care sunt coșuri de acțiuni sau obligațiuni globale, acțiuni individuale ale unor companii mari precum Apple sau Tesla, sau obligațiuni străine.
Avantajul acestora constă în potențialul de câștig mai mare și diversificarea globală a investițiilor, însă dezavantajul este riscul crescut și necesitatea unui cont de brokeraj, plus faptul că performanțele nu sunt garantate.
Pe lângă instrumentele tradiționale, există și alternative mai riscante, care pot aduce câștiguri mai mari, dar cu un grad de incertitudine ridicat. Criptomonedele sunt una dintre aceste opțiuni, cu fluctuații mari și posibilitatea de pierderi semnificative.
Aurul și bijuteriile pot fi o plasă de siguranță fizică, însă nu oferă dobândă și necesită depozitare sigură. În final, investițiile în startup-uri sau prin crowdfunding pot genera profituri atractive, dar au lichiditate redusă și un risc ridicat.
Fondurile de investiții sunt probabil cel mai bun punct de start dacă vrei randamente mai mari decât la depozite, dar fără să te complice cu alegerea individuală de acțiuni.
Cum începi:
Dacă vrei randamente mai mari și diversificare globală, poți investi prin aplicații de brokeraj online.
Cum începi:
Dacă ești dispus să riști mai mult pentru potențial câștig mare, poți investi în startup-uri românești sau proiecte prin crowdfunding.
Cum începi:
Criptomonedele (Bitcoin, Ethereum, Solana etc.) sunt extrem de volatile și nu sunt recomandate decât dacă înțelegi riscurile.
Cum începi: