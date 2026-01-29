Cum să-ți crești banii chiar dacă nu ești milionar și nici nu ai salariu mare

Nu pune toate ouăle într-un singur coș, dar nici nu le împrăștia fără scop. Evaluează-ți posibilitățile și obiectivele înainte de a lansa produse noi. Fii consecvent: Economisirea nu este un sprint, este un maraton. Contribuția lunară, chiar și cu o sumă mică, creează un efect cumulativ puternic. Revizuiți și ajustați: Obiectivele dvs. se schimbă, iar strategia dvs. ar trebui să se schimbe la fel. Evaluați-vă profitabilitatea la fiecare șase luni și dacă produsul dvs. încă corespunde nevoilor dvs.



Cum poți face banii să lucreze pentru tine în România

Mulți români își păstrează economiile „la saltea” sau în conturi curente, dar există metode prin care banii pot aduce câștig real, chiar dacă suma inițială este modestă. Dacă ai strâns, de exemplu, 5.000 de lei într-un an, există mai multe instrumente financiare pe care le poți folosi pentru a-i face să crească. Iată principalele opțiuni disponibile în România, explicate pe înțelesul tuturor.

Conturi de economii și depozite bancare

Conturile de economii și depozitele bancare sunt cele mai simple instrumente prin care poți pune banii să lucreze. Avantajul lor principal este siguranța: banii sunt garantați de stat până la 100.000 de euro, astfel încât pierderile sunt practic inexistente. În funcție de tipul produsului și perioada de blocare a banilor, dobânzile pot varia.

Într-un cont de economii, randamentul mediu este de aproximativ 3% pe an, în timp ce un depozit bancar pe termen de 3 până la 12 luni poate aduce dobânzi între 5 și 6% pe an. Astfel, dacă ai economisit 5.000 de lei, dobânda anuală ar fi de aproximativ 150 de lei într-un cont de economii și între 250 și 300 de lei într-un depozit la termen. Chiar dacă aceste randamente nu sunt spectaculoase, ele sunt sigure și reprezintă un început bun pentru a face economiile să producă venit.

Titluri de stat (Tezaur, Fidelis)

O altă opțiune sigură este reprezentată de titlurile de stat, prin care practic împrumuți bani statului român și primești o dobândă fixă. Aceste instrumente sunt printre cele mai sigure investiții pentru persoane fizice, fiind garantate de stat.

Titlurile de stat pot avea scadențe diferite, de la 1 la 5 ani, iar dobânzile recente au fost cuprinse între 6,9% și 7,85% pe an. Pentru 5.000 de lei, acest lucru s-ar traduce într-un câștig anual de aproximativ 350 de lei, ceea ce reprezintă un randament mai bun decât cel al depozitelor bancare, fără riscuri majore. Singurul dezavantaj este că banii pot fi blocați până la maturitate, dacă alegi un titlu de stat cu termen mai lung.

Fonduri de investiții

Fondurile de investiții sunt o opțiune potrivită pentru cei care vor să investească fără a se ocupa direct de alegerea și monitorizarea fiecărei acțiuni sau obligațiuni. Aceste fonduri strâng banii mai multor investitori și îi plasează în diferite instrumente financiare, fie că este vorba de acțiuni, obligațiuni sau combinații între acestea.

Fondurile pot fi de venit fix, mai prudente, sau diversificate, mixând acțiuni și obligațiuni pentru a obține un echilibru între risc și randament. Avantajul principal este administrarea profesională și diversificarea investițiilor, iar sumele necesare pentru a începe sunt relativ mici, unele fonduri acceptând investiții de la doar 100 de lei. Dezavantajul este că randamentele nu sunt garantate, iar unele fonduri pot percepe comisioane de administrare.

Investiții internaționale prin aplicații

Pentru cei dispuși să-și asume un risc mai mare, investițiile internaționale prin aplicații de brokeraj sau fintech reprezintă o alternativă atractivă. Prin astfel de platforme poți cumpăra ETF-uri, care sunt coșuri de acțiuni sau obligațiuni globale, acțiuni individuale ale unor companii mari precum Apple sau Tesla, sau obligațiuni străine.

Avantajul acestora constă în potențialul de câștig mai mare și diversificarea globală a investițiilor, însă dezavantajul este riscul crescut și necesitatea unui cont de brokeraj, plus faptul că performanțele nu sunt garantate.

Alte opțiuni mai riscante

Pe lângă instrumentele tradiționale, există și alternative mai riscante, care pot aduce câștiguri mai mari, dar cu un grad de incertitudine ridicat. Criptomonedele sunt una dintre aceste opțiuni, cu fluctuații mari și posibilitatea de pierderi semnificative.

Aurul și bijuteriile pot fi o plasă de siguranță fizică, însă nu oferă dobândă și necesită depozitare sigură. În final, investițiile în startup-uri sau prin crowdfunding pot genera profituri atractive, dar au lichiditate redusă și un risc ridicat.

Care sunt pașii de urmat?

1. Fonduri de investiții în România

Fondurile de investiții sunt probabil cel mai bun punct de start dacă vrei randamente mai mari decât la depozite, dar fără să te complice cu alegerea individuală de acțiuni.

Cum începi:

Trebuie să deschizi un cont la o bancă sau la o societate de administrare de fonduri. Exemple: BT Asset Management, Raiffeisen Asset Management, Allianz Țiriac, OTP Asset Management. Apoi alegi un fond: fond de venit fix (mai sigur) sau fond diversificat (mai riscant, dar cu potențial mai mare).Suma minimă poate fi foarte mică, uneori chiar între 100–500 lei. Avantaje: administrare profesională, diversificare, poți investi chiar dacă nu ai experiență. Dezavantaje: randamentele nu sunt garantate și unele fonduri percep comisioane de administrare.



2. Investiții în acțiuni și ETF-uri internaționale

Dacă vrei randamente mai mari și diversificare globală, poți investi prin aplicații de brokeraj online.

Cum începi:

Alegi o platformă de brokeraj sau aplicație fintech: eToro, Interactive Brokers, Revolut Invest, XTB sau Tradeville.Creezi un cont și faci verificarea KYC (verificare identitate).Poți cumpăra acțiuni individuale (ex.: Apple, Tesla) sau ETF-uri, care sunt coșuri de acțiuni sau obligațiuni. Sumele minime sunt accesibile: poți începe cu 50–100 euro. Avantaje: posibilitate de câștig mai mare, investiții globale, flexibilitate. Dezavantaje: risc mai ridicat, prețurile fluctuează, trebuie să urmărești piața sau să folosești strategii pasive (ETF-uri).



3. Crowdfunding și investiții în startup-uri

Dacă ești dispus să riști mai mult pentru potențial câștig mare, poți investi în startup-uri românești sau proiecte prin crowdfunding.

Cum începi:

Platforme de crowdfunding: Seedblink, Startarium, Equity Crowdfunding România. Creezi un cont și selectezi proiectul în care vrei să investești. În general, sumele minime pornesc de la câteva sute de lei sau euro. Avantaje: poți obține randamente foarte mari dacă startup-ul are succes. Dezavantaje: risc mare, lichiditate scăzută (nu vinzi rapid investiția) și șanse reale de eșec ale proiectului.



4. Criptomonede

Criptomonedele (Bitcoin, Ethereum, Solana etc.) sunt extrem de volatile și nu sunt recomandate decât dacă înțelegi riscurile.

Cum începi:

Alegi un exchange sigur: Binance, Crypto.com, eToro Crypto, Bitpanda. Creezi un cont, faci verificarea identitate și depozitezi bani. Poți cumpăra monede și le păstrezi în portofelul exchange-ului sau într-un portofel digital privat. Avantaje: potențial de câștig mare. Dezavantaje: risc foarte ridicat, fluctuații mari, posibile fraude dacă nu alegi platforme sigure.



Sfaturi pentru început