Un oficial german avertizează: Un succes militar al Rusiei în Ucraina „ar reprezenta o amenințare serioasă pentru NATO”

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a declarat, într-un interviu acordat publicației DPA, că Moscova ar putea să profite de o eventuală încetare a focului în Ucraina și să-și intensifice pregătirile pentru atacarea unui stat membru NATO.

Deși oficialul german a subliniat că nu dorește să speculeze asupra probabilității ca acest lucru să se întâmple, el a declarat: „Nu pot decât să ne sfătuiesc să ne pregătim pentru eventualitatea ca acest lucru să se întâmple”.

El a menționat că NATO își extinde structurile de apărare, însă Europa nu trebuie să se culce pe o ureche dacă eforturile de a ajunge la un armistițiu în Ucraina vor avea succes.

„Nu avem niciun motiv să ne reducem eforturile. Dimpotrivă. Nu pot decât să sfătuiesc cu tărie să nu se facă concesii în toate aceste proiecte și planuri, deoarece numai o poziție de forță va duce la o mai mare securitate pentru noi în NATO”, a declarat Wadephul pentru DPA.

Acesta a mai avertizat că dacă Rusia ar obține un succes militar durabil în Ucraina, „acest lucru ar reprezenta o amenințare serioasă pentru NATO”.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Oficialul german a mai afirmat faptul că sunt importante garanțiile de securitate pentru Ucraina, în special cele din partea SUA, pe măsură ce negocierile privind încetarea focului în Ucraina continuă.

„Asta înseamnă, în mod firesc, un angajament și o voință sinceră din partea celor care fac promisiuni să susțină Ucraina în cazul în care aceasta ar fi atacată din nou de Rusia”, a declarat Wadephul pentru sursa citată.

Ministrul de externe al Germaniei a mai subliniat că Ucraina ar putea fi dispusă să facă concesii, însă doar dacă acestea ar fi însoțite de garanții de securitate fiabile din partea Occidentului.

Avertismentul lansat de Wadephul vine în contextul în care ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a estimat luna trecută că Rusia ar putea fi în măsură să atace un stat membru NATO de pe flancul estic al alianței până în 2029, după ce își va reconstrui forțele armate.