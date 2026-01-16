O femeie a înscenat că e amenințată de fostul soț, militar, pentru a se răzbuna

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 13 Poliție au reținut, miercuri, o femeie, în vârstă de 35 de ani, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat că, în 5 ianuarie 2026, aceasta a indus în eroare organele judiciare, sesizând faptul că ar fi fost amenințată, prin intermediul unei aplicații de mesagerie, cu acte de violență extremă, atât ea, cât și copilul său, de către fostul soț, față de care instanța a emis, la data de 27 octombrie 2025, un ordin de protecție.

Astfel, ca urmare a sesizării, au fost dispuse măsuri specifice, inclusiv o percheziție domiciliară în județul Suceava, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

„În urma cercetărilor efectuate a reieșit faptul că femeia ar fi achiziționat o cartelă de telefonie mobilă preplătită, pe care ar fi instalat o aplicație de mesagerie, iar ulterior ar fi transmis către propriul număr de telefon un mesaj de amenințare cu acte de violență extremă, inducând astfel în eroare organele judiciare cu privire la proveniența mesajului”, arată Poliția Capitalei.

Se pare că femeia ar fi făcut totul ca să se răzbune pe fostul ei soț.

În baza probatoriului administrat în cauză, față de femeia în vârstă de 35 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare.

Fostul soț al femeii avea și el probleme cu legea, el fiind militar, dar condamnat pentru conducere fără permis și sub influența drogurilor, trimis în judecată și pentru trafic de droguri.