Roxana Mînzatu: România a activat mecanismul de protecție civilă al UE pentru repatrierea cetățenilor din zona de conflict

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu a declarat la Digi24 că România se numără printre statele UE care au solicitat activarea mecanismului de protecție civilă în sprijinul cetățenilor care așteaptă să fie repatriați din țările afectate de război.

„Mecanismul de protecție civilă poate fi activat de șase state membre, printre care da, și România au solicitat activarea acestui mecanism pentru a putea permite repatrierea, operațiunea de repatriere pentru cetățenii Uniunii Europene. Sigur există o consecință directă a activării acestui mecanism, și anume că Uniunea Europeană poate să finanțeze, să deconteze o parte din costuri, maxim 75% din costuri, pentru repatriere, cu anumite condiții, bineînțeles, pe care fiecare stat membru le cunoaște”, a declarat Roxana Mînzatu.

În afară de asta, mecanismul de protecție civilă, sigur, permite și o bună coordonare a operațiunilor, a resurselor între statele membre, așa încât există o valoare adăugată clară a intervenției europene pe aceste activități a adăugat vicepreședinta Comisiei Europene.

Roxana Mînzatu a explicat care sunt pașii de urmat în continuare. „Ceea ce pot eu să vă spun este că a fost solicitată activarea mecanismului, deci nu putem să ne uităm la operațiuni din trecut, din ultimele zile. Ceea ce se va întâmpla, se va întâmpla de acum înainte, așa încât, după aprobarea tuturor pașilor necesari, bineînțeles că și cetățenii români, dar și cetățenii ai altor state membre vor putea să beneficieze de eforturile României sub mecanism. În principiu vorbim despre aceste operațiuni de evacuare și de transport al celor care au nevoie înapoi către țările din care provin, România în cazul nostru, vorbim însă și de alte state membre, Italia, Slovacia, Austria, Franța, Luxemburg, până la orația asta, bineînțeles că situația este într-o anumită dinamică”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.