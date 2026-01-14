Prima pagină » Știri externe » „Rusia este în continuare o amenințare pentru Europa”. Președintele Poloniei spune cine îl poate opri pe Putin

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat, într-un interviu pentru Radio 4 BBC, că un singur lider mondial este capabil să-l oprească pe Vladimir Putin să amenințe Europa.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 ian. 2026, 10:30, Știri externe

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat, într-un interviu pentru emisiunea Today de la Radio 4 BBC, că singurul lider care îl poate opri pe președintele rus Vladimir Putin este Donald Trump. Acesta a mai subliniat că Europa trebuie să îl susțină pe liderul de la Casa Albă în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Noi, în Polonia, nu cunoaștem altă Rusie decât Rusia agresivă. Rusia țaristă, Rusia albă, Rusia bolșevică sau Rusia lui Putin de astăzi reprezintă întotdeauna o amenințare pentru Polonia, pentru Europa, pentru Europa Centrală și de Est. În istorie, noi cunoaștem doar Rusia care reprezintă o amenințare. Și chiar și în zilele noastre, în secolul XXI, după agresiunea asupra Ucrainei, Rusia este în continuare o amenințare pentru Europa. Donald Trump este în prezent singurul lider care poate rezolva această problemă, iar noi trebuie să-l sprijinim în acest proces”, a spus Nawrocki în emisiunea de la Radio 4 BBC.

Karol Nawrocki a mai declarat că vede Europa „detașându-se” de Statele Unite și a afirmat că acest lucru nu este benefic nici pentru securitatea economică, nici pentru securitatea militară a UE.

Ce spune Nawrocki despre incursiunea dronelor rusești în Polonia din septembrie 2025

În cadrul interviului pentru sursa citată, Nawrocki a vorbit și despre incursiunea în masă a dronelor rusești din septembrie anul trecut, când peste 20 de aeronave fără pilot au traversat granița Poloniei din Belarus și Ucraina. Președintele polonez a calificat acest eveniment drept „o situație extraordinară”, adăugând că „până în acel moment, niciun stat membru al NATO nu fusese supus unui atac cu drone de o asemenea amploare”.

Președintele polonez a mai spus că țara sa se află într-o stare de război hibrid cu Rusia încă din 2021, deoarece se confruntă cu incursiuni ale dronelor, dar și dezinformare.

Karol Nawrocki a câștigat alegerile prezidențiale din Polonia în iunie 2025 și este cunoscut ca fiind un susținător ferm al președintelui american Donald Trump.

