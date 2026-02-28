Prima pagină » Știri externe » Președintele Finlandei, considerat aliat a lui Trump, critică atacul SUA în Iran

Președintele Finlandei, considerat aliat a lui Trump, critică atacul SUA în Iran

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că Statele Unite ale Americii acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional în urma atacurilor asupra Iranului, a raportat postul public finlandez Yleisradio Oy (Yle).
Președintele Finlandei, considerat aliat a lui Trump, critică atacul SUA în Iran
Gabriel Negreanu
28 feb. 2026, 14:35, Știri externe

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că Statele Unite ale Americii acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional în urma atacurilor asupra Iranului, a raportat postul public finlandez Yleisradio Oy (Yle).

„De obicei, justificarea pentru acest tip de atacuri a fost căutată fie la ONU, fie cel puțin la aliați. Acum, nu s-au pus prea multe întrebări în acest sens”, a declarat Stubb, potrivit Yle.

Stubb, care a petrecut ore întregi jucând golf cu președintele american Donald Trump, a declarat că nu se așteaptă ca omologul său american să recurgă la intermediari pentru a negocia încetarea conflictului, a raportat postul de televiziune.

„Sunt destul de sigur că președintele Trump nu va implica niciun intermediar în această chestiune”, a declarat el, potrivit Yle.

„Sperăm că situația se va calma, dar în acest moment pare să se agraveze”, a declarat Stubb, potrivit Yle.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Obiectul din bucătărie care îți face factura la curent să crească masiv! Toți românii îl au, dar nu pot renunța la el
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor