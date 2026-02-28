Președintele Finlandei, considerat aliat a lui Trump, critică atacul SUA în Iran

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că Statele Unite ale Americii acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional în urma atacurilor asupra Iranului, a raportat postul public finlandez Yleisradio Oy (Yle).

„De obicei, justificarea pentru acest tip de atacuri a fost căutată fie la ONU, fie cel puțin la aliați. Acum, nu s-au pus prea multe întrebări în acest sens”, a declarat Stubb, potrivit Yle.

Stubb, care a petrecut ore întregi jucând golf cu președintele american Donald Trump, a declarat că nu se așteaptă ca omologul său american să recurgă la intermediari pentru a negocia încetarea conflictului, a raportat postul de televiziune.

„Sunt destul de sigur că președintele Trump nu va implica niciun intermediar în această chestiune”, a declarat el, potrivit Yle.

„Sperăm că situația se va calma, dar în acest moment pare să se agraveze”, a declarat Stubb, potrivit Yle.