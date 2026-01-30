Cantități mici de substanțe radioactive detectate în aer în Finlanda. STUK: Nu există risc pentru populație

Informația a fost confirmată vineri de Autoritatea pentru Radiații și Siguranță Nucleară din Finlanda (STUK), într-un comunicat citat de agenția Reuters.

Potrivit STUK, nivelurile de radiații măsurate au fost extrem de scăzute și se încadrează mult sub limitele care ar putea genera efecte negative asupra oamenilor.

„Concentrațiile erau foarte scăzute și nu prezentau niciun risc pentru oameni sau mediu”, au precizat reprezentanții instituției.

Autoritatea pentru Radiații și Siguranță Nucleară a subliniat că substanțele radioactive detectate în aer în Finlanda nu au legătură cu activitatea centralelor nucleare din țară. Finlanda operează mai multe reactoare nucleare, însă monitorizarea constantă a acestora nu a indicat nicio anomalie sau scurgere de material radioactiv.

STUK nu a oferit, deocamdată, o explicație clară privind sursa exactă a acestor substanțe, menționând că, în numeroase cazuri similare, originea particulelor radioactive rămâne necunoscută. Fenomene precum transportul atmosferic pe distanțe lungi sau activități industriale pot contribui, uneori, la astfel de detecții.

Finlanda nu este singura țară din regiune care dispune de infrastructură nucleară. Suedia, Rusia și alte state din nordul Europei operează, la rândul lor, reactoare nucleare, iar monitorizarea calității aerului este realizată constant, în cooperare internațională.

Reuters amintește că astfel de detectări minore nu sunt neobișnuite și nu indică, automat, un incident nuclear major.

Autoritățile finlandeze au reiterat că sistemele de supraveghere funcționează eficient și că publicul va fi informat imediat în cazul apariției oricăror riscuri reale.