Președinte Alexander Stubb anunță că Finlanda nu intenționează să găzduiască arme nucleare pe timp de pace

Președintele Alexander Stubb a afirmat vineri că Finlanda nu are în plan să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace, în ciuda dezbaterilor recente privind legislația națională în domeniu, informează Reuters.

Poziționare șefului de stat vine în contextul în care guvernul finlandez a anunțat săptămâna trecută că intenționează să relaxeze interdicția privind armele nucleare, permițând importul, transportul și depozitarea acestora pe teritoriul țării, ministrul Apărării, Antti Häkkänen, susținând că actuala lege nu mai este relevantă în contextul geopolitic din prezent.

Inițiativa guvernului a stârnit și critici pe plan intern. Partidele de opoziție din Finlanda, inclusiv Partidul Social Democrat, aflat în fruntea sondajelor, au cerut o respingere clară a proiectului.

În plan extern, inițiativa a generat o reacție de la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului , Dmitri Peskov, a declarat că măsura ar escalada tensiunile în Europa și ar reprezenta o amenințare pentru Rusia.

„Prin desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Și dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare”, spunea Peskov.