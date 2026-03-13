Prima pagină » Știrile zilei » Președinte Alexander Stubb anunță că Finlanda nu intenționează să găzduiască arme nucleare pe timp de pace

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că țara sa nu intenționează să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace, după ce guvernul de la Helsinki a anunțat că intenționează să ridice interdicția privind găzduirea armelor nucleare pe teritoriul său.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
13 mart. 2026, 16:07, Știri externe

Președintele Alexander Stubb a afirmat vineri că Finlanda nu are în plan să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace, în ciuda dezbaterilor recente privind legislația națională în domeniu, informează Reuters. 

Poziționare șefului de stat vine în contextul în care guvernul finlandez a anunțat săptămâna trecută că intenționează să relaxeze interdicția privind armele nucleare, permițând importul, transportul și depozitarea acestora pe teritoriul țării, ministrul Apărării, Antti Häkkänen, susținând că actuala lege nu mai este relevantă în contextul geopolitic din prezent.

Inițiativa guvernului a stârnit și critici pe plan intern. Partidele de opoziție din Finlanda, inclusiv Partidul Social Democrat, aflat în fruntea sondajelor, au cerut o respingere clară a proiectului. 

În plan extern, inițiativa a generat o reacție de la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului , Dmitri Peskov, a declarat că măsura ar escalada tensiunile în Europa și ar reprezenta o amenințare pentru Rusia. 

„Prin desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Și dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare”, spunea Peskov. 

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor