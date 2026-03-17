Finlanda: NATO nu este obligată să sprijine SUA în conflictul cu Iranul

Elina Valtonen a explicat că rolul principal al NATO este apărarea Europei și a spațiului nord-atlantic, nu implicarea în operațiuni militare externe care nu țin de apărarea directă a statelor membre. „NATO este într-adevăr o alianță defensivă și nu vom fi atrași în niciun război la alegere”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Euronews.

Europa, între interese strategice și prudență

Deși respinge ideea unei obligații, Valtonen a recunoscut că Europa are un interes direct în stabilitatea regiunii Golfului. Blocarea Strâmtorii Ormuz afectează puternic piața energetică globală, în condițiile în care aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzitează această rută. Prețul petrolului a depășit deja pragul de 100 de dolari pe baril. „Avem un interes colectiv ca fluxurile de petrol să continue și situația să fie detensionată”, a spus oficialul finlandez.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump a cerut aliaților NATO să contribuie la securizarea rutei maritime. El a avertizat că alianța ar putea avea „un viitor dificil” dacă nu răspunde solicitării. Cu toate acestea, mai multe state europene au respins ideea unei implicări rapide în regiune.

UE ezită să extindă misiunea navală

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu au susținut, deocamdată, extinderea misiunii navale Aspides în Strâmtoarea Ormuz, în ciuda apelurilor venite din partea SUA. Discuțiile privind o eventuală operațiune europeană ar urma să continue în perioada următoare. Valtonen a sugerat că Europa și Ucraina dispun de „cărți puternice” în actualul context geopolitic.

Experiența Ucrainei în interceptarea dronelor Shahed, utilizate de Iran și Rusia, ar putea fi valorificată și în Orientul Mijlociu. „Există multă influență pe care o putem folosi, mai ales pe termen lung”, a subliniat ministrul finlandez.