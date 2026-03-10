Finlanda avertizează: Sfârșitul războiului din Ucraina ar putea duce la intensificarea spionajului rus în Europa

Agenția de informații a Finlandei (SUPO) a avertizat, marți, că Rusiei ar putea să își intensifice activitățile de spionaj și operațiunile ostile în Europa odată cu încheierea războiului din Ucraina.

Serviciul finlandez de securitate și informații a declarat că Rusia ar putea redirecționa resursele militare și de informații către alte țări europene odată ce conflictul din Ucraina se va încheia.

„Capacitatea serviciilor secrete ruse în Europa a avut de suferit din cauza războiului, iar Rusia se pregătește să restabilească această capacitate. Resursele de informații și influență ale Rusiei, legate în prezent de Ucraina, vor deveni disponibile pentru a fi utilizate în alte părți după război”, a avertizat SUPO într-un comunicat, potrivit France24.

SUPO a subliniat faptul că Finlanda va rămâne de interes pentru Rusia ca „țară NATO situată între Marea Baltică și regiunea arctică”.

Anterior, Finlanda a acuzat Rusia de „război hibrid” pentru că a orchestrat un val de migranți la granița comună. În replică, Moscova a negat acuzațiile.

Finlanda are o frontieră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia, și-a consolidat măsurile de securitate în ultimii ani și a aderat la NATO în 2023.