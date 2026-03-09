Prima pagină » Știri externe » Paradoxul Europei: produce și exportă armament în cantități uriașe, dar, în același timp, este cel mai mare importator

Un paradox cu totul și cu totul unic în lume: Europa a devenit cel mai mare importator de armament din lume, asta în ciuda faptului că are o capacitate uriașă de producție. Cu toate astea, ceea ce produce exportă, nerămânându-i altceva decât să importe.
Europa a devenit în ultimii ani cel mai mare importator de arme din lume, potrivit unui nou studiu realizat de Stockholm International Peace Research Institute.

Analiza arată că importurile de armament ale statelor europene au crescut puternic în ultimii cinci ani, în special după invazia Rusiei în Ukraine.

Potrivit raportului, statele europene și-au triplat importurile de arme în perioada 2021–2025, comparativ cu intervalul 2016–2020.

O mare parte din aceste echipamente militare provin din Statele Unite, deși liderii europeni vorbesc frecvent despre obiectivul unei autonomii strategice în domeniul apărării.

Ucraina e cel mai mare importator de arme din lume

Cercetătorii SIPRI indică livrările de armament către Ucraina, începând din 2022, drept „cel mai evident factor” al creșterii importurilor.

În ultimii cinci ani, Ucraina a devenit cel mai mare importator de arme la nivel global, deși livrările au început să scadă mai recent.

În același timp, raportul subliniază că guvernele europene încearcă să își consolideze capacitățile militare, după ani sau chiar decenii în care investițiile în apărare au fost neglijate de multe clase politice de pe continent.

Europa produce arme, dar le exportă

Analiza mai arată însă că problema nu este neapărat lipsa capacității de producție în Europa.

O parte semnificativă din armamentul produs pe continent ajunge pe piețele externe.

Fostul vicepreședinte al European Commission, Josep Borrell, declara în noiembrie 2023 că aproximativ 40% din producția industriei europene de apărare este exportată către țări terțe.

El sugera atunci că livrările ar trebui orientate mai mult către statele considerate prioritare, pentru a rămâne mai mult echipament în Europa.

Potrivit raportului SIPRI, această tendință nu pare să se fi schimbat semnificativ.

Germania este cel de-al patrulea cel mai mare exportator de arme din lume. Franța e al doilea

În același timp, unele state europene își consolidează poziția pe piața globală a exporturilor de arme.

Germania a depășit China, devenind al patrulea cel mai mare exportator de armament din lume, iar peste trei sferturi din exporturile sale nu au fost destinate Ucrainei.

De asemenea, Franța s-a clasat pe locul al doilea în lume în ceea ce privește exporturile de arme majore, confirmând rolul important al industriei europene de apărare pe piața globală.

Raportul evidențiază astfel o situație paradoxală: deși Europa produce și exportă armament în cantități semnificative, continentul a devenit în același timp cel mai mare importator de arme din lume.

