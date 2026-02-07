Prima pagină » Știri externe » O companie a trimis accidental utilizatorilor bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari

O companie a trimis accidental utilizatorilor bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari

Bursa sud-coreeană de criptomonede Bithumb a transmis, sâmbătă, că a distribuit accidental clienților bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari ca recompense promoționale, ceea ce a declanșat o vânzare masivă pe bursă.
O companie a trimis accidental utilizatorilor bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari
Sursa: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
07 feb. 2026, 05:29, Știri externe

Bithumb și-a cerut scuze pentru greșeala, care a avut loc vineri, și a declarat că a recuperat 99,7% din cei 620.000 de bitcoini, în valoare de aproximativ 44 de miliarde de dolari la prețurile actuale, potrivit Reuters.

Compania a restricționat tranzacțiile și retragerile pentru cei 695 de clienți afectați în termen de 35 de minute de la distribuirea eronată de vineri.

Bursa intenționa să distribuie mici recompense în numerar de 2.000 de woni coreeni sau mai mult fiecărui utilizator, ca parte a unui eveniment promoțional, dar câștigătorii au primit în schimb cel puțin 2000 de bitcoini fiecare.

„Dorim să clarificăm faptul că acest incident nu are legătură cu hackingul extern sau cu încălcări ale securității și că nu există probleme cu securitatea sistemului sau cu gestionarea activelor clienților”, a transmis Bithumb într-un comunicat.

Prețurile bitcoin au scăzut temporar cu 17% până la 81,1 milioane de woni vineri seara pe Bithumb, arată graficele bursei. Ulterior, prețurile s-au redresat, iar ultima tranzacție a fost la 104,5 milioane de woni.

Bithumb se află în urma Upbit, un jucător dominant în spațiul criptografic sud-coreean.

Recomandarea video

Trump distribuie un videoclip în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe
G4Media
Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală
Gandul
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Doi soți au cumpărat o casă în care știu că vor fi inundați, dar nu regretă nimic: „Ridicăm prizele și mobila”
Libertatea
Cea mai periculoasă vitamină pentru diabetici! Ce spun medicii și la ce să fii atent?
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor