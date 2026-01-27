Cum văd șefii Bitget și Binance că va evolua piața cripto în 2026: comportamente, tendințe și pericolele din spatele tranzacțiilor virtuale

Reprezentanți celor doi mari jucători globali au sintetizat, la solicitarea Mediafax, principalele evoluții și capcane pe care le prevăd, pe baza actualelor date, pe piața cripto în 2026.

Pentru o imagine cât mai profundă asupra pieței, întrebările au fost trimise în paralel celor două companii, care au transmis răspunsurile, în scris, în cursul zilei de luni.

Potrivit datelor companiilor, Bitget este cea mai mare platformă Universal Exchange (UEX) din lume, deservind peste 120 de milioane de utilizatori și oferind acces la milioane de tokenuri cripto, acțiuni tokenizate, ETF-uri și alte active din economia reală, toate într-o singură platformă, iar Binance este un ecosistem blockchain global de top, care stă în spatele celei mai mari burse de criptomonede din lume, după volumul tranzacțiilor și utilizatorii înregistrați.

Ca de fiecare dată, companiile atrag atenția că datele sunt furnizat exclusiv în scop informativ general și nu constituie un sfat de investiții, juridic sau financiar, și nici o ofertă sau o solicitare de a cumpăra sau vinde instrumente financiare sau active digitale.

Gracy Chen, CEO Bitget: „Granița dintre cripto și finanțele tradiționale va continua să se dizolve”

Reporter: Cum credeți că va evolua piața cripto în 2026?

Gracy Chen: 2026 va fi definit mai puțin de o cursă pentru „următorul hype” și mai mult de o piață care își finalizează regulile și își maturizează infrastructura. Văd trei piloni principali care vor conduce această evoluție:

Convergența dintre TradFi și cripto: granița dintre cripto și finanțele tradiționale va continua să se dizolve, până la un singur ecosistem coerent. Vom vedea mai multe burse cripto care oferă expunere la active tradiționale, în timp ce băncile și companiile financiare tradiționale vor oferi expunere directă la cripto. Experiență de utilizare ghidată de AI: Inteligența Artificială va trece de la cuvânt la modă la utilitate de bază, care îmbunătățește fiecare punct de contact din parcursul utilizatorului. Ne uităm la un viitor susținut de:

Insight-uri inteligente: căutare alimentată de AI, semnale inteligente și asistenți personalizați, adaptați specific utilizatorilor.

sprijin operațional: specialiști AI pentru taxe, care simplifică cerințele complexe de conformitate fiscală, și avataruri digitale care fac interacțiunile cu utilizatorii mai umane și mai intuitive. În esență, AI va fi puntea care face complexitatea cripto să pară simplă și personalizată.

Sfârșitul „Vestului Sălbatic”: reglementarea nu mai este o umbră asupra industriei, ci fundația creșterii sale. Pe măsură ce era speculației nereglementate se încheie, va apărea un nou parcurs al unor reguli clare și aplicabile. Această schimbare este critică: va debloca încrederea publicului larg, va atrage lichiditate mai profundă și va deschide drumul către o participare instituțională susținută, pe termen lung.

Reporter: Care sunt principalele tendințe și domeniile cele mai căutate?

Gracy Chen: În 2026, atenția se va muta către zonele în care utilitatea și încrederea contează mai mult decât promisiunile.

Va exista multă discuție despre stablecoin-uri și plăți, deoarece există deja cazuri de utilizare clare, de la transferuri internaționale până la gestionarea mai rapidă a lichidității. În paralel, interesul va crește pentru tokenizarea activelor „tradiționale”, precum acțiuni, ETF-uri și mărfuri, ceea ce înseamnă acces mai ușor la instrumente familiare, într-un format digital, cu tranzacționare mai eficientă.

O altă direcție importantă va fi infrastructura de piață, unde un cadru clar în jurul custodiei, conformității și standardelor operaționale va legitima și mai mult piețele on-chain ca parte a sistemului financiar global. Iar, foarte concret, securitatea și protecția utilizatorilor vor deveni un criteriu de selecție, nu doar un subiect discutat după incidente.

Așadar, vedem o îndepărtare de anii în care atenția era captată aproape exclusiv de cicluri speculative. Așa cum am spus mai devreme despre maturizarea pieței, în 2026 oamenii nu vor mai căuta zone construite doar pe promisiuni.

Reporter: Care sunt capcanele pentru potențialii investitori în cripto?

Gracy Chen: Pentru a intra cu succes în zona cripto, este nevoie de o schimbare de perspectivă, de la căutarea câștigurilor rapide către o abordare mai disciplinată, pe termen lung. Pentru că activele digitale sunt cunoscute pentru fluctuațiile de preț, cea mai eficientă strategie este să ai un plan clar, care să prevină deciziile emoționale. Atunci când îți stabilești obiective specifice, poți rămâne calm în perioadele de volatilitate și eviți ciclul clasic de a cumpăra în momente de entuziasm ridicat și de a vinde în scăderi temporare.

Participarea sănătoasă înseamnă și să filtrezi volumul mare de informații disponibile. Într-un mediu în care știrile și trendurile din social media se mișcă rapid, investitorii rezilienți prioritizează datele verificate, nu „ponturile” speculative sau narațiunile virale. Asta înseamnă să te uiți la tehnologia din spatele proiectului și la utilitatea lui pe termen lung, nu doar la „poveste” sau la marketingul din jurul lansării. Identificarea proiectelor cu fundament, cu echipe transparente și cu lichiditate reală este un pas important pentru a construi un portofoliu de calitate.

Securitatea trebuie privită ca o rutină operațională standard, nu ca o reacție la o amenințare. Obiceiuri simple, dar ferme, cum ar fi parole puternice, atenția la tentative de phishing și folosirea unor soluții sigure de wallet sunt cele mai eficiente metode de a-ți proteja capitalul. În multe cazuri, succesul depinde mai puțin de mișcările pieței și mai mult de rigoarea propriilor protocoale de securitate.

În final, trecerea de la începător la un participant sofisticat este definită de disciplină. Asta include înțelegerea clară a toleranței la risc, verificarea tuturor surselor și asumarea ideii că administrarea activelor digitale trebuie tratată cu același nivel de seriozitate ca orice alt demers financiar.

Reporter: Cum se comportă europenii în această perioadă?

Gracy Chen: Comportamentul actual al utilizatorilor europeni este caracterizat de o „maturitate prudentă”, în care interesul ridicat pentru activele digitale este echilibrat de o abordare sofisticată și selectivă.

Deși ponderea adulților care dețin cripto în zona euro a ajuns la aproximativ 9% până în 2024, motivația din spate diferă semnificativ față de piețele cu creștere mai accelerată. Spre deosebire de regiuni unde adopția este adesea alimentată de „fear of missing out” (FOMO), mentalitatea europeană, formată de o istorie financiară notabilă, cere ca un activ să fie pe deplin înțeles și perceput ca stabil înainte ca un capital semnificativ să fie alocat.

Această preferință pentru siguranță se vede și în modul în care europenii își alocă portofoliile, cu o concentrare puternică pe active „blue chip”, precum Bitcoin și Ethereum. Acestea sunt adesea privite ca singurele instrumente digitale cu suficientă validare instituțională pentru a fi scoase din categoria de „excepție cu risc ridicat”.

Deși există un interes în creștere pentru utilitate, de exemplu un sondaj recent Bitget Wallet arată că 41% dintre respondenții din Europa de Est își doresc să folosească cripto pentru cheltuieli zilnice, principalul caz de utilizare pe continent rămâne investiția pe termen lung, nu plata.

Implementarea reglementării MiCa (Regulamentul european privind criptoactivele – n.r.) oferă un cadru juridic coerent și răspunde condițiilor de bază legate de încredere și protecție, pe care investitorii europeni le cer. Această integrare a reglementării cu finanțele globale accelerează adopția, prin faptul că transformă percepția cripto dintr-un experiment speculativ într-un instrument financiar mai familiar și perceput ca „mai sigur”.

În final, această tranziție semnalează o maturizare profundă a pieței. Se traduce printr-o atitudine rezervată față de promisiunile rapide și printr-un focus mai puternic pe platforme care demonstrează transparență și disciplină.

Richard Teng, Co-CEO Binance: „Am înregistrat o creștere de 14% a utilizatorilor instituționali”

Industria activelor digitale intră într-o fază de integrare mai profundă în sistemul financiar global, explică și specialiștii Binance, în răspunsul realizat pe baza întrebărilor Mediafax, în care este citat și Richard Teng, Co-CEO Binance:.

Reporter: ⁠Cum credeți a va evolua piața cripto în 2026? Care sunt principalele tendințe/domenii căutate?

Binance: Industria activelor digitale intră într-o nouă fază. Industria nu mai este definită doar de creștere, ci de o integrare mai profundă în sistemul financiar global și de o dinamică a unei piețe care se maturizează.

Spre exemplu, ultimul an a dezvăluit o schimbare fundamentală în profilul deținătorilor de Bitcoin, care semnalează un peisaj de piață în transformare. În decembrie 2025, cantitatea de Bitcoin deținută la nivel personal pe exchange-uri a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani: 2,94 milioane BTC, dar, în același timp, companiile listate la bursă și ETF-urile și-au majorat deținerile, depășind, în total, 2,5 milioane BTC.

Această migrare, de la deținerile retail către cele ale unor companii sau organizații, este mai mult decât o statistică. Ea marchează un punct de cotitură care ar putea reduce volatilitatea, ar putea tempera oscilațiile speculative de preț și ar putea atenua severitatea și durata viitoarelor bear-market-uri.

Cu alte cuvinte, am putea să ne îndreptăm spre cicluri de piață în care oscilațiile să fie mai puțin pronunțate, reflectând o clasă de active mai stabilă și mai matură.

Această schimbare face parte dintr-o transformare mai amplă prin care trecem în prezent. Activele digitale evoluează, de la instrumente speculative, către instrumente financiare strategice. În prezent, peste 200 de companii listate la bursă dețin Bitcoin, semnalând o încredere tot mai mare în cripto ca mijloc de diversificare și conservare a valorii pe termen lung.

„O tendință similară este observată și la Binance. Am înregistrat o creștere de 14% a utilizatorilor instituționali și o creștere de 13% a volumului de tranzacționare instituțională față de anul trecut. În 2026, ne așteptăm ca această tendință să accelereze, pe măsură ce trezoreriile corporative își diversifică portofoliile dincolo de Bitcoin și Ethereum către anumite altcoins selectate, iar guvernele și instituțiile publice se implică mai activ prin cadre de reglementare și programe pilot”, a subliniat recent Richard Teng, Co-CEO Binance.

Reporter: Care sunt capcanele pentru potențialii investitori în cripto?

Binance: În lumea de astăzi, criptomonedele reprezintă un activ extrem de valoros pentru infractori. Acestea sunt lichide, ușor de transferat și, odată efectuată o tranzacție, este aproape imposibil să o anulezi, arată specialiștii de la Binance Academy. Ca urmare, o mulțime de înșelătorii, atât cele clasice, vechi de decenii, cât și cele specifice criptomonedelor, au invadat spațiul digital. Printre cele mai des întâlnite tipuri de fraude în mediul crypto sunt:

Giveaway-urile false pe social media – Apar de multe ori pe rețelele sociale postări în care companie crypto favorită sau un influencer anunță un giveaway: trimite 1 BNB, BTC sau ETH și vei primi înapoi de 10 ori mai mult! Sună prea bine ca să fie adevărat, nu? Exact, pentru că nu este! Este 100% fraudă.

Schemele Ponzi și piramidale – funcționează la fel ca în domeniul finanțelor clasice. Sunt similare, dar ușor diferite, ambele bazându-se pe recrutarea de noi membri cu promisiuni de profituri uriașe. În cazul schemelor Ponzi îți atrage atenția o oportunitate de investiție cu profituri garantate. Acesta trebuie să fie primul semnal de alarmă. În realitate, nu există nicio formulă magică; „profiturile” vin din banii noilor investitori. Organizatorul adună bani într-un fond, iar vechii investitori sunt plătiți din contribuțiile celor noi. Schema se prăbușește când nu mai vin bani noi.

În cazul schemelor piramidale la vârf este organizatorul, care recrutează oameni sub el, iar aceștia recrutează alții, formând o structură exponențială. Profitul vine din taxele de recrutare. De exemplu, plătești 100 de dolari pentru dreptul de a recruta, iar jumătate merge la nivelul superior. Modelul nu este sustenabil din cauza creșterii exponențiale.

Aplicațiile mobile false sunt și ele des întâlnite. De multe ori, infractorii direcționează utilizatorii spre descărcarea de aplicații malițioase, care le imită cele populare. Odată instalate, par să funcționeze normal, dar sunt concepute să fure criptomonede.

Phishing-ul este super întâlnit nu doar în crypto ci și în viața de zi cu zi când infractorii cibernetici concep mesaje prin care încearcă să te convingă să le dai datele personale, datele de card etc. În mediul crypto, ei încearcă să facă rost de „seed phrase”, practic cheia la fondurile tale. Companiile legitime din crypto nu cer așa ceva. Ce să faci ca să nu cazi în plasă? Verifică URL-urile (ex: binnance.com vs. binance.com), folosește bookmark-uri prin care să accesezi rapid site-urile oficiale și ignoră mesaje nesolicitate.

Seed Phrase (frază de recuperare) este o listă de 12-24 de cuvinte aleatoare care acționează ca o cheie master pentru portofelul tău de criptomonede, permițându-ți să-l recuperezi dacă pierzi dispozitivul sau uiți parola; este esențial să o păstrezi secretă, deoarece cine o deține, deține accesul la fondurile tale.

Gradul de sofisticare al fraudelor crește și în crypto, ca și în interacțiunile non-crypto din mediul online.

La ce trebuie să fim atenți dacă am investit în crypto și nu vrem să ne pierdem banii: