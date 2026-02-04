Bitcoin scade la cel mai redus nivel de la victoria electorală a lui Trump

Bitcoin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la victoria electorală a lui Trump din 2024. În cursul zilei de marți, bitcoin a ajuns până la 72.884,38 dolari, cel mai mic nivel din 6 noiembrie 2024, atunci când tokenul se tranzacționa la 68.898 dolari.

În 2025, cel mai mic nivel înregistrat de bitcoin a fost sub 74.424,95 dolari, înregistrat pe 7 aprilie, după ce planul inițial al lui Trump privind tarifele vamale a zguduit piețele financiare din întreaga lume.

„Mulți traderi au încercat să cumpere la preț redus, mizând pe o revenire peste 80.000 de dolari”, a declarat Bohan Jiang, trader senior de instrumente derivate la FalconX, potrivit Bloomberg. „Pe măsură ce Bitcoin scade, multe dintre aceste poziții au fost lichidate, exercitând presiune asupra prețurilor.”

Chiar dacă administrația de la Casa Albă este una favorabilă criptomonedelor și a adoptării instituționale în creștere, Bitcoin a scăzut cu aproximativ 40% de la atingerea unui record la începutul lunii octombrie 2025.

Cu toate acestea, exceptând turbulențele de preț cauzate de tarifele din aprilie anul trecut, Bitcoin s-a menținut în mare parte peste nivelul de 75.000 de dolari atins după realegerea lui Trump, care a promis politici mai favorabile industriei criptomonedelor.

Nivelul maxim atins de Bitcoin este de peste 120.000 de dolari și s-a înregistrat în luna octombrie 2025.