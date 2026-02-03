Cum arată Piața de capital din România? Andrei Moise, Fondul Proprietatea: „În 10 ani putem ajunge la același nivel cu Austria”

Potrivit acestuia, datele internaționale arată o evoluție spectaculoasă a economiei românești, iar sectorul privat continuă să se dezvolte indiferent de contextul politic sau global.

„România a înregistrat o creștere de +140% a PIB-ului în ultimii 10 ani, echivalentul unei valori nominale de +245 miliarde de dolari. Dacă facem o paralelă cu Austria, vedem o creștere de doar +50% în aceeași perioadă. La acest ritm, este clar că peste 10 ani putem ajunge la același nivel economic cu Austria. Nu este doar o proiecție, ci un fenomen real de recuperare în plină desfășurare”, explică Andrei Moise.

Mai mult, afirmă el, creșterea este susținută de resursele locale, fondurile europene și de antreprenoriatul tot mai activ, care continuă să construiască chiar și în perioade dificile.

Bursa de Valori București, an istoric pentru investitori

Performanțele economice se reflectă și pe piața de capital. Anul 2025 a fost unul record pentru Bursa de Valori București, cu cele mai bune rezultate din ultimii 16 ani.

Indicele BET a depășit pragul de 24.000 de puncte, iar varianta sa de randament total BET-TR a trecut de 56.000 de puncte. Capitalizarea totală a companiilor listate a trecut pentru prima dată de 500 de miliarde de lei, iar valoarea tranzacțiilor a depășit 43,6 miliarde de lei.

Totodată, numărul investitorilor a crescut puternic, ajungând la peste 285.000 pe bursă și peste 1 milion în fondurile mutuale, o creștere de aproximativ 300% față de acum cinci ani. În același timp, România a primit în 2025 recunoașterea MSCI ca Piață de Frontieră Avansată, un pas important spre statutul de Piață Emergentă.

„Înțelegerea diferitelor instrumente financiare, de la acțiuni și obligațiuni la fonduri mutuale și ETF-uri, permite investitorilor să își construiască portofolii mai echilibrate și adaptate nevoilor lor financiare. Totodată, o bază mai largă de investitori locali poate contribui la stabilitatea pieței de capital. Când mai mulți oameni investesc, se reduce volatilitatea pieței, iar aceasta devine mai rezistentă la șocuri externe. Cu un număr mai mare de investitori activi, capitalizarea pieței crește, ceea ce poate atrage și mai multe investiții externe, care contribuie la dezvoltarea unei economii puternice și sustenabile”, afirmă Moise.

Rolul strategic al Fondului Proprietatea în dezvoltarea pieței

Fondul Proprietatea continuă să fie un actor-cheie în arhitectura pieței de capital românești, atât prin atragerea investițiilor internaționale, cât și prin impunerea unor standarde de guvernanță. Moise subliniază că Fondul poate avea un rol și mai mare în viitor, inclusiv prin susținerea unor listări importante și prin investiții în domenii strategice.

„Fondul Proprietatea joacă un rol crucial în atragerea investițiilor și în setarea unor standarde de guvernanță corporativă. Strategia Fondului ar trebui să devină o direcție pentru întreaga piață de capital din România, astfel încât să atragem nu doar investitori români, ci și investitori internaționali care caută piețe emergente bine organizate”, spune Andrei Moise.

Acesta a menționat inclusiv importanța companiilor de stat din infrastructură și energie, unde Fondul deține participații semnificative, ca potențiali piloni ai dezvoltării bursiere.

Ce oprește atragerea investitorilor străini

Cu toate acestea există și provocări care frânează atragerea capitalului străin. Deși evoluția este pozitivă, piața românească se confruntă în continuare cu probleme structurale importante. Lipsa de transparență, guvernanța corporativă slabă în multe companii și impredictibilitatea fiscală sunt principalele obstacole pentru investitorii mari.

În plus, instabilitatea politică și contextul geopolitic din regiune sporesc percepția de risc, chiar dacă România are sectoare extrem de atractive, precum IT-ul și energia. Moise consideră că profesionalizarea managementului, implicarea investitorilor instituționali și reformele clare pot transforma piața de capital într-un motor real de finanțare a economiei.

„Printre provocările structurale se numără lipsa de transparență și standardele de guvernanță corporativă care uneori lipsesc cu desăvârșire, ceea ce descurajează investitorii. De asemenea, reglementările locale pot fi uneori ineficiente sau confuze, ceea ce face dificil pentru companii să navigheze în peisajul de reglementare, pe lângă predictibilitatea fiscală scăzută”, a explicat acesta.

Educația financiară, cheia extinderii bazei de investitori

Un punct esențial în dezvoltarea pieței rămâne educația financiară. Potrivit lui Moise, lipsa culturii investiționale limitează participarea populației și menține volatilitatea ridicată.

„O educație financiară solidă permite investitorilor să înțeleagă riscurile, diversificarea și instrumentele financiare. Cu cât avem mai mulți investitori informați, cu atât piața devine mai stabilă și mai atractivă pentru capitalul internațional”, a conchis Moise.

Inițiativele de tip program național de educație financiară sunt văzute ca esențiale pentru formarea unei piețe mature și sustenabile.

Nu în ultimul rând, acesta a menționat că România are potențialul de a deveni un hub investițional regional, însă drumul depinde de reforme, transparență și folosirea eficientă a pieței de capital ca instrument de dezvoltare economică pe termen lung.