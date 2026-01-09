Statul a aprobat „renaționalizarea” Companiei Naționale Aeroporturi București, prin avizarea intenției de a cumpăra pachetul minoritar de la Fondul Proprietatea. Ce urmează

Acționarul majoritar al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), care este statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a dat votul decisiv, vineri, pentru aprobarea intenției de a cumpăra restul de acțiuni, deținute de Fondul Proprietatea.

Votul negativ al reprezentanților Franklin Templeton, nu a putut înclina balanța, astfel că urmează un întreg proces de negociere pentru a ajunge la suma pe care statul o va plăti pentru a prelua controlul integral, ceea ce echivalează cu o renaționalizare.

CNAB este deținută în proporție de 80% de statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), în calitate de acționat majoritar, și Societatea Fondul Proprietatea S.A ca acționar minoritar, cu 20% din capitalul social. Franklin Templeton International Services S.À R.L. este administratorul de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.

Mai exact, potrivit informării transmise de Fond la Bursa de Valori București. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a Companiei Naționale „Aeroporturi București” (CNAB) de vineri, 9 ianuarie, a decis, la a doua convocare „aprobarea propuneri din Nota nr. DF/1249/17.11.2025 privind aprobarea intenției de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea SA la Compania Națională Aeroporturi București SA (nr. CA/619/19.11.2025”)”.

Potrivit acestui document, au fost supuse aprobării AGEA a CNAB:

Mandatarea conducerii executive a CNAB pentru a iniția demersurile prealabile tranzacției de cumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea S.A. la Compania Națională Aeroporturi București S.A. Aprobarea demarării unei proceduri de achiziție a serviciilor de consultanță financiară și asistență juridică pentru structurarea tranzacției, evaluarea participației, asistența la negociere, finalizarea documentelor juridice pentru realizarea tranzacției menționată la pct. 1.

Fondul propusese listarea

Decizia a fost luată după ce, la finalul anului trecut, acționarul majoritar respinsese propunerile Fondului care vizau listarea CNAB.

„Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București, în calitate de Administrator Unic și Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) al Fondului Proprietatea SA („Fondul”), își exprimă profunda dezamăgire în urma recentelor Adunări Generale ale Acționarilor Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), unde toate punctele suplimentare propuse de Fondul Proprietatea au fost respinse de acționarul majoritar, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Aceste puncte au fost adăugate de Fondul Proprietatea pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor care au avut loc la 27.11.2025 și 02.12.2025”, transmiteau reprezentații fondului, într-un comunicat din 4 decembrie.

Potrivit propunerilor respinse, „o listare a CNAB ar putea constitui o sursă importantă de finanțare a construcției unui nou terminal în cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă de care România are o nevoie stringentă. Conform estimărilor Fondului, CNAB ar putea obține in urma unei oferte publice inițiale (IPO) cu emitere de noi acțiuni, peste 500 milioane EUR, Statul Român rămânând acționarul majoritar al companiei”.

Ce profit a raportat CNAB

CNAB este una dintre cele mai performante companii controlate de stat. Societatea furnizează servicii specifice de aeroport pentru pasageri, cargo și poștă, inclusiv administrarea, investițiile și întreținerea bunurilor din patrimoniu în vederea asigurării siguranței și securității decolării/aterizării aeronavelor și a transferului pasagerilor, mărfurilor și poștei în cadrul aeroportului.

Cifra de afaceri a CNAB a fost, în anul 2024, de 1.383.970.846 de lei, un profit net de 608.827.416 de lei și un profit brut de 693.127.309 lei, potrivit datelor agregate de platforma termene.ro.

La 31 decembrie 2024, compania avea 1.386 de angajați.

Cine controlează Fondul Proprietatea

CNAB reprezintă, la 30 noiembrie, 52,7% din valoarea activului net (VAT) al Fondului, potrivit raportului lunar publicat.

Topul principalelor dețineri din portofoliu este completat de CN Administrația Porturilor Maritime SA (17,75% din VAN), Societatea Națională a Sării SA (12,92%), Alro SA (5,45%) și Zirom SA (1,27%).

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.

Potrivit datelor oficiale, Fondul este o companie de investiții alternative, iar obiectivul său investițional este maximizarea randamentelor către acționari și creșterea valorii activului net pe acțiune prin investiții realizate, în principal, în acțiuni și valori mobiliare românești.

Fondul, la care statul – prin Ministerul Finanțelor – deține 11,57%, se tranzacționează pe Bursa de Valori București din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul certificatelor de depozit (“GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.