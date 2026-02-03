O filială Google a strâns 16 miliarde de dolari pentru a extinde în lume serviciul taxi fără șofer

Waymo, care este liderul mondial în domeniul vehiculelor autonome, a anunțat luni că a strâns 16 miliarde de dolari pentru extinderea internațională, conform Le Figaro. Filiala Google, evaluată la 126 de miliarde de dolari, a apelat la mai multe fonduri de investiții, inclusiv Sequoia, Mubadala (o filială a fondului suveran de investiții din Abu Dhabi) și Temasek (fondul suveran de investiții din Singapore).

„Prioritatea noastră este extinderea globală”, a explicat compania, ale cărei mașini transportă clienți în șase orașe americane San Francisco, Los Angeles, Austin, Phoenix, Atlanta și Miami.

Compania intenționează să lanseze taxiurile fără șofer „în peste 20 de orașe în 2026, inclusiv la Tokyo și Londra”.

Pentru extinderea sa internațională, compania deținută de Alphabet (compania-mamă a Google) se va confrunta cu concurența chinezilor de la Apollo Go. Filiala gigantului Baidu intenționează și ea să ofere curse cu mașini fără șofer în Londra începând cu 2026 și recent a lansat serviciul în Emiratele Arabe Unite.

Pentru a convinge investitorii, Waymo a subliniat faptul că tehnologia sa „se bazează pe siguranță care, din punct de vedere statistic, este superioară conducerii umane”. Waymo a mai arătat că a „redus accidentele care implică răni grave cu 90% pe o distanță de 127 de milioane de mile parcurse (aproximativ 204 milioane de km)”.

Taxiurile fără șofer, implicate în câteva incidente

Totuși, la sfârșitul lunii ianuarie, o mașină fără șofer a fost implicată într-o coliziune care a provocat rănirea unui copil. Accidentul a avut loc la Los Angeles. Potrivit companiei, vehiculul său a efectuat cu succes o manevră de frânare de urgență atunci când copilul a apărut brusc pe șosea, „reducând viteza de la aproximativ 27 km/h la mai puțin de 10 km/h” în momentul contactului.

Specialiștii companiei au mai argumentat că un șofer „complet atent, în aceeași situație, ar fi lovit pietonul cu o viteză de aproximativ 22 km/h”.

Un alt incident a avut loc în San Francisco. La sfârșitul lunii decembrie, flota Waymo a fost paralizată în mijlocul intersecțiilor din cauza unei pene masive de curent.

De la înființare, compania a efectuat 20 de milioane de curse. Flota sa are aproximativ 2.500 de vehicule fără șofer, inclusiv 1.000 de mașini Jaguar albe care circulă pe străzile din San Francisco.