Primul oraș european care va oferi curse prin intermediul celui mai important serviciu de robotaxi din lume

Acesta va fi primul oraș european care va susține serviciul de transport autonom, primele vehicule urmând să fie lansate în următoarele săptămâni.

Waymo este cel mai important serviciu de robotaxi din lume, cu o flotă de 1.500 de mașini autonome care deservesc Atlanta, Austin, Los Angeles, Phoenix și San Francisco în SUA.

Prima extindere pe piețele internaționale a avut loc prin intermediul unor site-uri de testare din Tokyo, iar lansarea din Londra este așteptată să fie prima dintr-o serie de extinderi în Europa, potrivit Independent.

„Waymo face drumurile mai sigure și transportul mai accesibil acolo unde operăm”, a declarat Tekedra Mawakana, directorul executiv al Waymo.

„Am demonstrat cum se poate scala în mod responsabil serviciul de transport complet autonom și abia așteptăm să extindem beneficiile tehnologiei noastre în Regatul Unit”.

Primele mașini din Marea Britanie vor avea șoferi umani de siguranță la volan, dar, în colaborare cu Departamentul pentru Transport și Transport pentru Londra, Waymo speră să introducă servicii de transport complet autonome în 2026.

„Sunt încântată că Waymo intenționează să-și aducă serviciile la Londra anul viitor, în cadrul programului pilot propus de noi”, a declarat secretarul de stat pentru transport, Heidi Alexander.

„Stimularea sectorului [vehiculelor autonome] va crește opțiunile de transport accesibile, aducând în același timp locuri de muncă, investiții și oportunități în Marea Britanie.

Investiții de ultimă generație ca aceasta ne vor ajuta să ne îndeplinim misiunea de a fi lideri mondiali în domeniul noilor tehnologii și de a conduce procesul de reînnoire națională care aduce schimbări reale în comunitățile noastre”.

Niciun serviciu de robotaxi nu a înregistrat încă profit

Un raport recent al firmei de cercetare de piață IDTechEx a arătat că niciun serviciu de robotaxi nu a înregistrat încă profit, deși se așteaptă ca acest lucru să se schimbe odată cu extinderea operațiunilor.

Autorii prevăd că veniturile din software-ul pentru robotaxi vor crește de peste 1.000 de ori în următorii 20 de ani, ajungând la 136 de miliarde de dolari până în 2046.

Provocările de natură reglementară, dificultățile tehnice, precum și percepția publică asupra tehnologiei ar putea avea un impact asupra realizării acestei previziuni.

„Robotaxiurile se află încă într-un stadiu extrem de incipient”, se arată în raport. „Pe măsură ce companiile urmăresc să se extindă la zeci de mii și, potențial, la milioane, orice mică eroare sau întârziere s-ar putea dovedi extrem de periculoasă”.