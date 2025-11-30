Criză în Argeș din cauza ploilor. Autoritățile au închis un baraj, pompierii din județe vecine au sărit în ajutorul colegilor lor

ISU Argeș anunță că „pentru gestionarea situației și luarea măsurilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit în această dimineață, a dispus închiderea totală a barajului Mărăcineni pe Râul Doamnei, în scopul scăderii nivelului de acumulare a apei, dar și intervenția echipajelor specializate pentru evacuarea apei și protecția zonei inundate.”

În paralel, pompierii încearcă să evacueze apa din gospodării și de pe drumuri. Duminică dimineața mai multe curți ale unor clădiri din orașul Pitești au fost inundate. De asemenea, au fost afectate câteva vehicule. Intervenții au loc și în localități din județ.

Pentru evacuarea apei, pe lângă echipajele ISU Argeș, în sprijin acționează și echipaje cu motopompe de la ISU Olt și ISU Vâlcea.

Misiuni pe bandă rulantă

Anterior, ISU Argeș a anunțat că în ultimele 24 de ore pompierii au avut numeroase misiuni. Este vorba despre „degajarea unor copaci căzuți de carosabil sau pe fire de electricitate, în orașul Costești, municipiul Pitești și comunele Ciofrângeni, Broșteni și Băiculești”.

Totodată, a fost extrasă apa adunată în curțile unor gospodării din municipiul Pitești, orașul Ștefănești și comunele Bradu, Poiana Lacului, Bascov, Bogați și Mozăceni, dar și din subsolul unei case din Câmpulung. Apa a fost scoasă cu ajutorul unor motopompe.

Totodată, pompierii au luat „măsurile specifice în cazul unui stâlp de electricitate care prezenta pericol de cădere pe o stradă din comuna Bârla.”