Ce scrie presa din Turcia după ce a aflat că joacă cu România în barajul pentru Cupa Mondială 2026

În publicațiile sportive de la Istanbul, partida cu România este privită ca un test extrem de dificil, mai ales prin prisma faptului că de partea cealaltă a baricadei se află un nume uriaș pentru fotbalul turc: Mircea Lucescu.

„Dacă echipa noastră națională elimină România, va întâlni în finală câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo”, notează jurnaliștii turci, subliniind că traseul spre Mondial este departe de a fi unul ușor și că barajul nu lasă loc de greșeală.

„Lucescu este adversarul”

Unul dintre cele mai puternice accente din presa turcă este pus pe persoana selecționerului României. Titluri de genul „Lucescu este adversarul” apar în articole, cu referire la faptul că România este antrenată de Mircea Lucescu, tehnician care a marcat istoria fotbalului din Turcia.

Presa reamintește că actualul selecționer al României a condus de-a lungul anilor Galatasaray, Beşiktaş și chiar naționala Turciei, construind o relație specială cu fotbalul și suporterii de la Bosfor. Acum, însă, toate aceste legături afective sunt puse între paranteze.

Se subliniază că Lucescu cunoaște foarte bine atmosfera, stilul de joc și mentalitatea fotbaliștilor turci, iar acest lucru este perceput ca un dezavantaj.

În descrierea lui Lucescu publicațiile turce spun printre altele că „știe cum reacționează jucătorii sub presiune”, „cunoaște tiparele tactice dat fiind că a antrenat o parte din jucătorii naționalei Turciei”, dar și că știe cum poate fi „înțepată” sensibilitatea tribunelor.

Goal notează și faptul că, în preliminariile pentru 2026, Lucescu s-a bazat serios pe jucători care evoluează în Super Lig. Pentru presa turcă, acesta e un detaliu important: România nu vine ca o echipă „străină” de fotbalul local, ci cu oameni care joacă săptămână de săptămână în campionatul Turciei.

Cei mai periculoși jucători ai României, în ochii turcilor

Analizele tactice din presa turcă se opresc apoi la lotul României și la oamenii care pot face diferența într-un singur meci eliminatoriu. Sunt enumerați, în special, jucătorii considerați cei mai periculoși:

Dennis Man, fotbalistul lui PSV, este prezentat drept principalul pericol ofensiv.

Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano, este descris ca un fundaș lateral foarte ofensiv, cu capacitate mare de efort și plus de viteză, un jucător care poate surprinde prin urcările sale.

Ianis Hagi, numit chiar „vedeta lui Alanyaspor”, este văzut ca șeful creativității de la mijloc.

Un loc aparte în articole îl ocupă Denis Drăguș, împrumutat de la Trabzonspor la Eyüpspor, deja foarte cunoscut fanilor turci. Jurnaliștii notează că Drăguș evoluează și pentru naționala României și atrag atenția că se simte deja „ca acasă” în fotbalul turc, ceea ce îl poate face și mai periculos într-un meci jucat pe terenul Turciei.