Criza apei în Prahova: CJ promite că apa nu se oprește

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a avut o întâlnire, marți, cu prefectul județului, Dan Nicodim. La discuții au participat specialiști din toate instituțiile responsabile: Hidro Prahova, Apele Române, Hidroelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova și Elsid Prahova. „Mesajul esențial este următorul: apa nu se oprește. Sistemul rămâne în funcțiune, iar măsurile anunțate vizează tocmai protejarea continuității alimentării și readucerea apei la parametri de siguranță pentru consum”.

„Turbiditatea extrem de ridicată înregistrată în ultimele zile a pus presiune pe capacitatea stațiilor de tratare. Toate instituțiile au convenit că prioritatea absolută este siguranța consumului de apă. DSP Prahova continuă testele de laborator, ale căror rezultate sunt așteptate joi și vineri. Până la confirmarea potabilității, procesul tehnologic este menținut strict sub control pentru a stabiliza calitatea apei. Nu se ia în calcul oprirea alimentării. În schimb, pentru a proteja rețeaua și pentru a grăbi revenirea la parametri normali, se aplică o reducere controlată a debitului de apă brută trimis în stațiile de tratare. Această ajustare nu afectează alimentarea populației, ci permite acumularea unei rezerve în baraj și stabilizarea apei înainte de tratare”, transmite CJ Prahova, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, lucrările și testele se vor face noaptea pentru a minimiza disconfortul.

„Barajul Paltinu are nevoie de intervenții tehnice, iar repornirea hidroagregatelor este necesară pentru a preveni blocarea instalațiilor. Toate aceste operațiuni vor fi realizate etapizat, cu durate scurte de testare și pauze lungi între manevre, pentru a permite disiparea sedimentelor și menținerea calității apei. Majoritatea testelor vor fi programate pe timpul nopții, când consumul este mai redus, pentru ca populația să resimtă un disconfort minim. Manevrele vor fi supravegheate prin măsurători continue ale turbidității, iar fiecare pas va fi adaptat în funcție de valorile înregistrate în timp real”, conform sursei citate.

La nivelul județului Prahova fost constituit un comandament de lucru care analizează parametrii din teren și stabilește în comun pașii necesari. Instituțiile implicate au reconfirmat că există suficiente rezerve de apă în baraj pentru perioada de intervenții, iar scenariile tehnice permit atât desfășurarea testelor în siguranță, cât și menținerea alimentării continue a populației.