Prima pagină » Social » Inundații în mai multe localități din județul Dâmbovița. Pompierii încearcă să scoată apa din curțile localnicilor

Inundații în mai multe localități din județul Dâmbovița. Pompierii încearcă să scoată apa din curțile localnicilor

Mai multe gospodării din județul Dâmbovița au fost inundate sâmbătă ca urmare a precipitațiilor abundente. Pompierii au fost trimiși în misiune pentru a scoate apa din curțile localnicilor.
Inundații în mai multe localități din județul Dâmbovița. Pompierii încearcă să scoată apa din curțile localnicilor
Petru Mazilu
29 nov. 2025, 17:38, Social

ISU anunță sâmbătă după amiaza că „în urma manifestării fenomenelor hidrologice prognozate pentru județul Dâmbovița, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea situațiilor generate de acumulările de apă în gospodării.”

Până la redactarea anunțului, echipajele ISU Dâmbovița au acționat pentru a scoate apa din cel puțin 15 gospodării afectate.

„1 curte inundată în localitatea Românești, unde a intervenit Garda de Intervenție Potlogi cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 10 curți inundate în localitatea Picior de Munte, unde a intervenit Detașamentul Găești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 2 curți inundate în municipiul Moreni, unde a intervenit Detașamentul Moreni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 1 curte inundată în localitatea Drăgăești-Pământeni, unde a intervenit Detașamentul Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 1 curte inundată în localitatea Suta Seacă, unde a intervenit Detașamentul Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

Autoritățile monitorizează în continuare situație din județ.