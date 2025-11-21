Naționala României se va duela cu Slovacia sau Kosovo în martie, chiar dacă pierde cu Turcia

Tragerea la sorți de joi a confirmat că naționala României va evolua în deplasare contra Turciei, pe 26 martie, în penultimul act al barajului. O victorie i-ar duce pe „tricolori” în finala pentru un loc la turneul final, unde ar întâlni câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo.

Totuși, în cazul unui eșec, programul naționalei nu se încheie. Regulamentul actual obligă echipele eliminate în semifinale să joace un al doilea meci în aceeași fereastră internațională. Concret, România ar urma să dispute un meci amical cu cealaltă echipă învinsă de pe ruta sa: Slovacia sau Kosovo, partida fiind programată tot în deplasare.

Echipa României și noua regulă

Regula a fost implementată pentru a garanta că fiecare echipă participantă la baraj dispută două jocuri în perioada alocată de FIFA meciurilor internaționale. Deoarece câștigătoarele semifinalelor joacă finala cinci zile mai târziu, învinsele trebuie să dispute între ele un meci amical pentru a completa programul.

„Cele două semifinaliste învinse sunt obligate să dispute un meci amical în martie 2026. Echipele de pe aceeași rută trebuie să stabilească detaliile pentru ca meciul să aibă loc pe stadionul rezervat pentru finala barajului.”

Prin urmare, indiferent de deznodământul meciului cu Turcia, echipa României va juca din nou pe 31 martie 2026.

Configurația barajului pentru Campionatul Mondial

Traseul A:

Italia – Irlanda de Nord

Țara Galilor – Bosnia

Traseul B

Ucraina – Suedia

Polonia – Albania

Traseul C (grupa României)

Turcia – România

Slovacia – Kosovo

Traseul D

Danemarca – Macedonia

Cehia – Irlanda

Astfel, naționala României va încheia luna martie cu două partide jucate. În eventualitatea unei înfrângeri cu Turcia, „tricolorii” vor avea un program mai puțin obișnuit, fiind obligați de UEFA să joace un meci amical contra echipei învinse din confruntarea Slovacia – Kosovo, mai scrie Eurosport.