Meciurile Naționalei, decisive pentru calificarea la Cupa Mondială, modifică programul Superligii

Jucatorii echipei nationale a Romaniei reactioneaza dupa ce au inscris un gol in timpul meciului de fotbal contra selectionatei statului San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, marti, 18 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

România va juca în 26 martie, în deplasare, semifinala play-off-ului cu Turcia, urmând ca, în cazul unui succes, să joace, în 31 martie, în Slovacia sau Kosovo, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final.

Potrivit modificării aprobate de FRF, în etapa de campionat dinaintea reunirii tricolorilor, etapa a doua din play-off/play-out, cluburile care vor furniza jucători pentru naționala României vor disputa partidele din acea rundă în zilele de joi și vineri, 19, respectiv 20 martie 2026.

În cazul în care reprezentantele României în cupele europene, FCSB și Universitatea Craiova, își continuă parcursul și vor avea de disputat în acea săptămână jocuri în Europa League, respectiv Conference League, meciurile acestor două formații din etapa de Superligă vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

„Prin această măsură, se asigură că jucătorii convocați din competiția internă vor avea 6-7 zile la dispoziție între ultimul joc din Superligă și semifinala play-off-ului CM 2026 și, în același timp, că nu vor avea un timp prea îndelungat de la ultimul joc intern, cum s-ar fi întâmplat în cazul în care etapa ar fi fost amânată în întregime”, a transmis FRF.

Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial 2026 a avut loc vineri seara la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington. România, dacă va trece de play-off, va juca în grupa D.